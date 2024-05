Es retira el futbolista amb més gols internacionals després de Cristiano i Messi

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El futbolista indi Sunil Chhetri, tercer màxim golejador en actiu en partits internacionals per darrere de Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, va anunciar aquest dijous que el següent partit que disputi amb l’Índia, el proper 6 de juny, serà el seu últim amb el combinat nacional. "Aquest pròxim partit serà el meu últim", va dir el davanter indi de 39 anys en un vídeo publicat a X en el qual va anunciar la seua retirada de l’escena internacional, després d’anotar 94 gols en 150 aparicions amb l’Índia.

Aquesta xifra realitzadora el converteix en el tercer jugador en actiu amb més anotacions per a la seua selecció, per darrere dels 106 gols aconseguits per Messi amb l’Argentina i els 128 –rècord absolut– de Cristiano Ronaldo amb Portugal, segons dades publicades per la Unió d’Associacions Europees de Futbol (UEFA). En la classificació històrica, Chhetri ocupa tanmateix el quart esglaó, superat pels 108 gols de l’iranià Ali Daei, retirat des de 2006. Mentre anunciava la seua retirada, el jugador amb més partits disputats amb l’Índia va recordar el seu debut internacional davant el Pakistan el 2005, quan va anotar el seu primer gol amb l’equip nacional a l’edat de 21 anys, i va explicar que no pren aquesta decisió per sentir-se cansat, sinó per instint que ha de tancar aquest capítol.

El partit triat per fer-ho tindrà lloc el proper 6 de juny a la ciutat índia de Calcuta, on l’Índia s’enfrontarà contra Kuwait per un lloc en la tercera fase de classificació per a la Copa del Món de la FIFA 2026. "Un últim partit contra Kuwait. Pel bé de tots, fem un bon partit, guanyem el partit i podré anar-me’n feliç", va demanar Chhetri.

El davanter és una autèntica llegenda a l’Índia, a la lliga local de la qual ha desenvolupat la major part de la seua carrera, encara que va tenir dos fugaços passos per l’estranger. El primer d’ells va tenir lloc el 2010, quan es va enrolar als Kansas City Wizards de la MLS nord-americana però no va arribar a disputar cap partit de lliga.

Dos anys després va ser fitxat pel Sporting Club de Portugal, però va ser relegat gairebé a l’instant al segon equip, on va passar nou mesos abans de tornar definitivament a l’Índia. Els mitjans indis es van fer eco aquest dijous de la retirada del golejador, mentre les xarxes socials es van omplir de missatges d’agraïment per la seua trajectòria amb el combinat nacional, amb el qual va conquerir diversos títols regionals però mai no va aconseguir classificar la Copa del Món de la FIFA.