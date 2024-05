Rubiales manté que Hermoso va canviar la seua versió

L’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va mantenir de nou ahir que el petó que va fer a Jenni Hermoso després de la final del Mundial l’estiu passat va ser consentit i va tornar a acusar la jugadora de canviar la seua versió després del que havia passat. Rubiales va acudir ahir a l’Audiència Nacional per recollir la resolució que l’envia a judici per presumptes delictes d’agressió sexual i coaccions a la futbolista. Quan va sortir, no va acceptar preguntes però sí que va expressar que continua mantenint la seua declaració davant del jutge, en la qual va afirmar que el petó, que aleshores va qualificar d’“anècdota”, va ser consentit, i que mai no va pressionar la futbolista per justificar-ho públicament. “Quan van succeir els fets que tots vostès coneixen, en l’entrega de medalles de Sydney, hi va haver una única versió de dos parts. Passats uns dies, una de les parts va canviar la seua versió. Jo seguiré mantenint la meua versió des del principi fins al final, perquè és la veritat”, va dir. Rubiales, que va dir que espera que es faci justícia, va abandonar l’Audiència Nacional acompanyat de la seua lletrada, Olga Tubau, passats 20 minuts de la citació i després de recollir la resolució que l’envia al banc dels acusats. Rubiales serà jutjat juntament amb tres dels seus col·laboradors quan presidia la RFEF: l’acabat de cessar exdirector esportiu de la selecció masculina Albert Luque, l’exentrenador de la femenina Jorge Vilda i el que va ser responsable de Màrqueting, Rubén Rivera, a qui la Fiscalia acusa de coaccionar Hermoso perquè justifiqués l’actuació de Rubiales. Amb la notificació personal de la interlocutòria d’obertura de judici oral, comença a comptar el termini de 24 hores que el jutge va imposar a Rubiales per abonar la fiança per fer front a eventuals responsabilitats civils en el cas de ser condemnat: 65.000 euros pel delicte d’agressió sexual i uns altres 65.000 euros, però en aquest cas de forma conjunta amb els altres tres processats, pel de coaccions. Fiscalia i les acusacions li demanen dos anys i mig de presó, mentre que els altres tres processats s’enfronten a un any i mig cada un.