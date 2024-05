Campiona sense límit

Roser Serret, del Club Tennis Mollerussa, va participar en el Campionat d’Espanya per a Sords celebrat a Santander el dissabte 11 de maig, on va aconseguir la medalla d’or al guanyar la final per 6-3. La tenista del Pla d’Urgell va assolir el seu segon títol estatal després del que va conquerir el 2022.

El Club Tennis Mollerussa, on Roser Serret va començar de petita amb el tenis, ha apostat decididament per ella i per l’esport inclusiu. La tenista del Pla d’Urgell s’entrena a les ordres del tècnic del club Toni Biosca.La lleidatana, de 30 anys, pateix una discapacitat auditivabilateral profunda des que va nàixer, encara que no l’hi van diagnosticar fins que havia complert dos anys. Des d’aleshores fins fa quatre anys va portar audiòfons a les dos orelles, però durant la pandèmia es va veure afectada per l’ús de les mascaretes, ja que va deixar de tenir accés a la lectura labial, que és un dels principals recursos que té una persona sorda per comunicar-se amb la societat. “Davant d’aquesta situació, vaig decidir passar pel quiròfan perquè em col·loquessin un implant coclear a una de les orelles. Va ser una decisió difícil, però una de les millors que hagi pres a la meua vida, ja que gràcies a aquest implant puc escoltar a nivell de la parla, he descobert sons nous i he guanyat molta llibertat en el dia a dia”, explica Roser Serret, que durant uns anys va deixar el tenis quan va anar a Barcelona per cursar un grau en química i un màster en química analítica.La seua discapacitat auditiva no només no li ha impedit fer esport –a més de jugar a tenis, practica el running, fa rutes amb bicicleta, senderisme, natació i esquí–, sinó que també ha estudiat música i toca el piano. El principal obstacle que s’ha trobat dins de la competició –assegura– és que encara hi ha poques dones tenistes en la seua categoria, la femenina absoluta.