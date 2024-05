L'ICG Força Lleida, a la Final Four amb exhibició!

L’ICG Força Lleida ha sumat la seva dotzena victòria consecutiva després de superar de forma manifesta a l’Alacant en el tercer partit que li ha permès tancar per la via ràpida (3-0) la seva presència a la Final Four per pujar a l’ACB. Com va passar als dos primers partits de la sèrie al Barris Nord, el conjunt lleidatà ha estat superior durant tot el partit i s’ha endut la victòria sense patir en cap moment.

El conjunt lleidatà ha sortit al partit amb tot i ha demostrat molts més recursos que un Alacant sense encert ni activació defensiva.

Així, després d’un tram final de quart demolidor, el conjunt lleidatà s’ha posat amb setze punts d’avantatge per acabar els 10 primers minuts (10-26).

L’inici del segon parcial ha estat encara millor i amb un parcial de 2-13 de sortida ha arribat a un màxim avantatge de 27 punts (12-39).

Tot i la enorme diferència, el conjunt local no s’ha rendit i ha sabut reduir la bretxa a l’electrònic fins als 14 punts (28-42).

El conjunt lleidatà ha sortit del descans amb un parcial de 0-6 que li ha permès agafar aire i resistir els atacs d’un Alicante que s’ha arribat a posar a 11, però que ha afrontat l’últim quart perdent de 17 (41-58).

Tot i els intents alacantins, el conjunt de Gerard Encuentra ha sabut mantenir una còmoda renda per segellar la victòria i endur-se el bitllet per la Final Four amb el 58-73.