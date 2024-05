El Barça femení aconsegueix la tercera 'Champions' a Bilbao

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Barça Femení és campió d’Europa per tercera vegada en la seua història després de guanyar al Lió a San Mamés (Bilbao) per 2-0, gràcies a gols de les Pilota de Oro Aitana Bonmatí i Alèxia Putellas en la segona part que va posar fi a la sèrie de derrotes contra les franceses i que dona al Barça la seua segona 'Champions' consecutiva.

En la cinquena final en les últimes sis edicions, a la seua tercera final contra el Lió, per fi el Barça Femení va poder acabar amb la seua 'bèstia negra' i celebrar, en un San Mamés que era blaugrana al 95 per cent, un més que possible canvi d’era en el futbol europeu.

Per a res no es va assemblar aquesta final a les de 2019 i 2022, quan el Lió va guanyar per 4-1 i 3-1 al Barça Femení. Aquesta vegada, les blaugrana van tenir el domini, més ocasions i van plantejar el seu partit per acabar amb el Lió, que continua sent (amb vuit) l’equip més premiat. Però ja batut pel Barça de les jugadores de Oro Aitana Bonmatí i Alèxia Putellas.