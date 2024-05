L’ICG Força Lleida liquida la sèrie guanyant a Alacant i arriba a la seua segona Final Four en tres anys

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida disputarà la seua segona Final Four d’ascens a l’ACB en tres anys, al treure ahir el bitllet per la via ràpida guanyant el tercer partit del play-off de quarts (58- 73) a Alacant, una victòria, la dotzena consecutiva, que es va consolidar en uns primers 14 minuts demolidors, en els quals va aconseguir un avantatge insalvable de 27 punts. El quadre lleidatà va encarrilar la victòria en un primer quart i inici del segon superbs, en els quals va passar literalment per sobre d’un Alacant completament grogui. La batalla tàctica la va guanyar clarament Gerard Encuentra davant d’un Antonio Pérez sense recursos. El triple inicial de Harris va ser un simple miratge i els lleidatans, amb Krutwig i Villar, van començar a dinamitar el matx. El nord-americà dominant sense oposició a les dos pintures i el base barceloní desmanegant Harris jugant al pal baix i aprofitant la seua superioritat física.

Set punts va treure Villar en aquesta jugada molt mal defensada pels alacantins, que en atac ho fallaven gairebé tot. Amb 9-21 en el marcador a tres minuts per arribar-se al final del primer període, Pérez va demanar un temps mort que de res li va servir, ja que el seu equip va tornar a pista enfonsat i Lobo el va acabar de rematar amb cinc punts finals, els tres últims en una jugada de fe dels lleidatans, que van salvar fins a tres vegades una pilota i que va acabar amb el triple del barceloní, una prova que deixava ben clar quin equip havia sortit més endollat a pista (4-35 en valoració i 6 a 14 en rebots). L’arrancada del segon assalt va ser també demolidora. Un parcial de sortida de 2-13, amb dos triples de Vega i Brito i amb Krutwig jugant al seu aire a la zona, va permetre a l’ICG Força Lleida assolir el màxim avantatge en tot el duel, 27 punts (12- 39), encara amb sis minuts per arribar-se al descans.

El tècnic va decidir no parar el partit però va donar entrada al veterà Ventura, i l’exverd-i-negre, al costat de Kostadinov, va liderar la reacció. Un parcial de 9-1, que situava la renda en 19 punts (21- 40, m. 17), va obligar Encuentra a demanar el seu primer temps mort, una acció que repetiria faltant 30 segons per a l’intermedi a l’encaixar un altre parcial, ara de 7-2 –un global de 16- 3–, que posava de ple l’Alacant en la batalla quan tot semblava liquidat (28-42). L’arenga del tècnic lleidatà va semblar donar efecte de tornada dels vestidors, ja que els seus jugadors van recuperar els 20 punts de renda (28-48) amb Hasbrouck assumint els galons. Però els locals no van llançar la tovallola i van aconseguir situar- se a 11 (39-50), la qual cosa va obligar Encuentra a parar una altra vegada el partit. De tornada, un triple de Brito i dos cistelles seguides de Kuath van emmudir el pavelló alacantí elevant la renda a 17, que encara va créixer fins als 23 en un últim període (48-71) en què el Força Lleida va saber rendibilitzar la seua renda, amb un Jaume Lobo estel·lar.