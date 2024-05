Marc Márquez, amb la seua Ducati, en el Circuit de Catalunya.AFP7 via Europa Press

El pilot català Aleix Espargaró (Aprilia) ha completat un dissabte perfecte en aconseguir la pole i la victòria en la cursa a l’esprint de MotoGP en el Gran Premi de Catalunya, sisena prova del Mundial de motociclisme, una jornada en la qual el lleidatà Marc Márquez (Ducati), des de la catorzena posició de sortida, i Pedro Acosta (KTM) van completar el podi i en la qual Jorge Martín (Ducati), quart, va consolidar el seu lideratge davant de la caiguda de l’italià Francesco Bagnaia (Ducati).

Desposseït de tota pressió després d’anunciar aquesta mateixa setmana que posaria fi a la seua cursa en la categoria reina en acabar aquesta temporada, el de Granollers va regnar aquest dissabte en la 'seua' pista. Amb un temps de rècord (1:38.190), al matí es va garantir la pole, i malgrat la seua mala sortida a l’esprint va aconseguir firmar la seua primera victòria del curs.

Això sí, al català li va acompanyar la fortuna en una cursa en la qual fins tres pilots se’n van anar a terra quan marxaven líders: Raúl Fernández (Aprilia), Brad Binder (KTM) i 'Pecco' Bagnaia. Amb l’entrepussada d’aquest últim, va escalar fins el primer lloc i va confirmar el seu triomf per davant de Marc Márquez, segon, i de Pedro Acosta, tercer.

A més, el líder de la categoria reina, Jorge Martín (Ducati), va rendibilitzar el seu quart lloc d’aquest dissabte gràcies a la mala sort de Bagnaia, fins ara el seu principal perseguidor en la general. Ara, el de Sant Sebastián de los Reyes compta amb 135 punts, 37 més que el major dels Márquez (98), que ha escalat fins el segon lloc del Mundial; Bagnaia (91) és quart per darrere del seu compatriota Enea Bastianini (Ducati), amb 94 punts.

Tot just apagar-se els semàfors, Aleix Espargaró (Aprilia), que hores abans havia conquerit una pole de rècord, va perdre la seua posició de privilegi en una sortida que va permetre a Francesco Bagnaia (Ducati) posar-se al capdavant de l’esprint. Per darrere, Pedro Acosta (KTM), que aquest dissabte compleix 20 anys, avisava en situar-se segon, i només un gir després s’aixecava al capdavant de cursa d’una cita de la categoria reina per primera vegada.

Hi va haver molt moviment en aquestes primeres voltes, en les quals 'Pecco' i el de Mazarrón es van intercanviar avançaments fins, que va aparèixer Raúl Fernández (Aprilia) molt ràpid aquest cap de setmana, per agafar el relleu d’ambdós i situar-se primer. La seua aventura va acabar a falta de set voltes amb una caiguda que, unida a un avançament a Acosta, va propiciar que Brad Binder (KTM) s’aixequés a dalt de tot.

Tanmateix, el sud-africà, un gir més tard, també se’n va anar a la grava quan rodava líder, i Bagnaia va prendre el comandament. Fins al cap de cursa va arribar Aleix Espargaró, mentre Acosta i Marc Márquez (Ducati) lluitaven per la tercera plaça i Jorge Martín (Ducati) rodava cinquè atent a qualsevol contratemps dels corredors de davant.

El de Cervera li va posar la moto al de Mazarrón en l’última volta, i tot va saltar pels aires quan, en la corba 5, Bagnaia també tenia una caiguda que deixava a la mà la victòria a Aleix Espargaró. Amb això, Espanya es feia amb el 'Top 4' de l’esprint de Montmeló: Aleix Espargaró, Marc Márquez, Pedro Acosta i Jorge Martín.

A més, Maverick Viñales (Aprilia) va acabar vuitè, Alex Rins (Yamaha) ho va fer dotzè, Alex Márquez (Ducati) va ser catorzè, per davant de Joan Mir (Repsol Honda), i Augusto Fernández (KTM) va acabar dissetè.