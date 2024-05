Eduard Pons i Jaume Betriu obtenen a la Baixa Greece la primera victòria

L’equip format pels lleidatans Eduard Pons i Jaume Betriu va aconseguir ahir la seua primera gran victòria, a l’imposar-se a la Baixa Greece, no només en la seua categoria, la Challenger, sinó també en l’absoluta. El seu vehicle Taurus T3 Max arribava a l’última etapa de la cita grega, la segona prova puntuable per a la Copa del Món FIA de Baixes, amb poc més de cinc minuts d’avantatge sobre el segon classificat i Pons i Betriu van aconseguir defensar el seu liderat i adjudicar-se la victòria. Després de més de 500 quilòmetres de competició pels estrets camins de la regió grega de la Macedònia Occidenteal, un terreny muntanyós i amb una notable exigència tècnica i física, per fi han pogut recollir els fruits al treball i entrega dels últims mesos.

Eduard Pons es mostrava molt satisfet amb aquesta victòria. “Fa molt de temps que estem provant coses molt interessants que ens estan portant per la bona direcció i ara ha arribat el resultat”, explicava. “No només hem guanyat la nostra categoria, també la classificació absoluta en una prova del Mundial. Els darrers cinc quilòmetres els hem corregut sota una pluja molt intensa, la qual cosa ha fet que la gesta fos més èpica. El Jaume ha fet un copilotatge excel·lent i ens entenem molt bé.”