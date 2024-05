Adeu amb victòria

Fermín López va regalar al seu mentor, Xavi Hernández, un triomf en el partit del comiat com a tècnic del Barcelona (1-2), ja que el seu gol en la segona part va trencar l’empat que havien establert a la primera Lewandowski i En-Nesyri al camp del Sevilla, que també acomiadava Quique Sánchez Flores. Els tres punts, sense cap repercussió en la taula, tampoc endolceixen en excés l’adeu del tècnic català, que es va precipitar els últims dies. Divendres va esclatar la bomba i Xavi no estarà la pròxima temporada a la banqueta d’un Barça que, després d’una temporada en blanc, haurà de remar i molt.

La cirereta a una campanya atziaga, en la qual ha estat lluny de defensar la Lliga guanyada l’any passat, va ser un partit sense res en joc contra un Sevilla amb la seua pròpia guerra interna. La grada del Pizjuán va cantar moltes vegades el “directiva, dimissió” i, sobre la gespa, l’equip va complir malgrat que també tindrà nou tècnic ben aviat, amb l’adeu de Quique Sánchez Flores, encara que no va tenir punteria.El domini barcelonista a l’inici, quan Nyland va haver d’intervenir dos vegades amb mèrit per evitar l’obertura del tempteig, es va plasmar al quart d’hora, quan el lateral esquerre d’ocasió Joao Cancelo va aparèixer sorprenentment pel costat dret per assistir Lewandowski, que va marcar amb el peu en postura acrobàtica.Una arrancada de Soumaré va facilitar l’empat local tot just superada la mitja hora, moment en el que el centrecampista francès va dividir a la defensa blaugrana i va servir en profunditat En-Nesyri, que va guanyar en velocitat els centrals i va marcar el vintè gol de la temporada per sota de les cames de Ter Stegen.El duel es va desbocar en aquest tram final del primer temps, quan el Barcelona va poder avançar-se amb un cop de cap a boca de canó de Pedri que va aturar Nyland, pletòric de reflexos, i el mateix jugador canari i Cancelo van tocar els pals de la porteria defensada pel porter noruec.Els sevillistes van replicar amb un cop de cap a la fusta de Lukebakio, que va guanyar el salt a Cubarsí per rematar una precisa centrada d’Ocampos, i amb una altra acció de l’extrem belga que va galopar al contraatac fins a les barbes de Ter Stegen però va creuar massa el cop amb l’esquerra. La segona meitat es va jugar a un ritme menor, ja amb els dos escaires encarant sense dissimulació les vacances i els dos entrenadors, que s’acomiadaven dels respectius clubs, donant minuts a futbolistes que canviaran d’aires, com el centrecampista Oriol Romeu i el central brasiler Marcao Teixeira, que van saltar al camp en el descans. Abans de complir-se el quart d’hora, Fermín va decidir el partit al retallar a la cantonada esquerra de l’àrea Juanlu, massa passiu a la marca, i afluixar un cop amb la dreta ras que es va colar al costat del primer pal. El Sevilla, picat en el seu orgull, va voler evitar la derrota en els minuts finals i va vorejar l’empat amb dos xuts de Pedrosa i Mariano.

L’Espanyol, sense ascens directe però de play-off

L’Espanyol va empatar ahir (0-0) al camp de l’Amorebieta i va assegurar el play-off, encara que es va quedar sense opcions d’ascens directe, malgrat l’empat del segon, el Leganés (2-2), que va perdre el liderat en favor d’un Valladolid que va assegurar l’ascens. Els val·lisoletans van remuntar en l’afegit un 1-2 en contra amb el Vila-real B i van guanyar 3-2 per tornar a Primera Divisió. D’altra banda, van certificar el descens el mateix Vila-real B, l’Andorra, que va caure per 3-0 a Oviedo, i l’Alcorcón. A més, es van salvar Saragossa, Eldenc i Osca.

Xavi: “No s’ha valorat el treball que s’ha fet”

Xavi es va acomiadar mostrant la seua contrarietat per la destitució. “Sincerament, tinc la sensació que tot el que he fet ha causat terratrèmol aquests dos anys i mig. Dins o fora? En general. No hem tingut tranquil·litat però no puc fer més que acceptar-ho. És la llei del futbol. Trist? Sí, crec que no s’ha valorat el treball en la situació d’adversitat. Se’ns han escapat els títols aquesta temporada per quatre o cinc partits. És l’únic que hem fet malament”, va assegurar el de Terrassa.