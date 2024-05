Betis i Gipuzkoa forcen el cinquè partit contra Estudiantes i Tizona

La Final Four en la qual es decidirà quin altre equip acompanyarà el Corunya a la Lliga ACB encara té dos de les places pendents de cobrir. El Betis i el Gipuzkoa van forçar el cinquè partit, per la qual cosa la lligueta final no es completarà fins a aquest cap de setmana vinent. El Betis es va imposar ahir per 77-65 a l’Estudiantes, amb la qual cosa després de guanyar els seus dos partits a casa, ha igualat l’eliminatòria, que ara va 2-2. El mateix va passar al Gipuzkoa-Tizona de Burgos. L’equip donostiarra va vèncer per 82-79, i així la sèrie queda també 2-2. La diferència en aquest cas és que cada equip, Gipuzkoa i Tizona, han guanyat un partit a casa i un altre fora.

Així, els únics que tenen segellada la participació són l’ICG Força Lleida i el San Pablo de Burgos. L’equip lleidatà va vèncer divendres 58-73 a Alacant, amb la qual cosa va liquidar l’eliminatòria per la via ràpida, 0-3. El mateix va fer el San Pablo de Burgos, que va vèncer 75-91 a Valladolid, guanyant també 0-3. En les dos eliminatòries, lleidatans i burgalesos han estat molt superiors als seus rivals. Ambdós es mesuraran a semifinals de la Final Four.La plantilla lleidatana, que va tornar dissabte d’Alacant, té previst reprendre avui els entrenaments, després de tenir lliure el cap de setmana.