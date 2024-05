L''Athletic' d'Almacelles

Almacelles torna a ser a la màxima categoria del futbol territorial lleidatà, la Segona Catalana. El club es diu Athletic Almacelles, un nom que li ve com a anell al dit tenint en compte que, des de la seua fundació fa deu anys, la filosofia de l’entitat va ser molt clara: havia de ser un equip del poble format per gent del poble. És a dir, una filosofia similar a la de l’Athletic de Bilbao, del qual van copiar fins i tot els colors de l’equipació en els primers anys.

La història de l’Athletic Almacelles comença el 2014, quan un grup d’amics futbolistes decideixen crear el seu propi club de futbol, la seua pròpia manera de veure i entendre aquest esport. Eren jugadors que havien pertangut a l’EFAC, que va arribar a Primera Catalana, i que volien continuar jugant. “Els inicis no van ser fàcils, va caldre començar des de zero. El primer que va caldre fer va ser buscar un nom i un escut per al club, on el que estava molt clar era que havia de sortir el nom del poble on vivim: Almacelles”, explica el seu president Pepe Martínez Lao, que va arribar al càrrec en la temporada 2016-17. Adrià Ortiz va ser el primer president i un dels fundadors del club juntament amb Paco Martínez, Miguel Lagunas, Joaquim Alonso, Adrià Pina, Xavi Casañé, Josep Gatell i José Antonio Bravo que van formar la junta directiva.El seu primer èxit va arribar en la temporada del debut, la 2014-15, quan l’equip va ascendir a Tercera Catalana i, en la 2016-17, es va proclamar campió del Trofeu Pepito Esteve que tanca la campanya. Però l’ascens a Segona Catalana ha costat més. “Ha estat tot a base d’humilitat, constància i treball, que són els nostres valors. La pròxima temporada a Segona Catalana l’afrontarem igual, amb jugadors del poble i si hem de baixar que sigui amb ells, no fitxant gent de fora. Hi ha hagut equips en aquestes categories modestes que han perdut la seua identitat”, argumenta Pepe Martínez.L’Athletic Almacelles es va quedar com a únic equip del poble després del trasllat de la primera plantilla de l’EFAC a Lleida després de fusionar-se amb l’Atlètic Lleida en la temporada 2019-20. Però l’EFAC va continuar amb els equips de base i les relacions amb l’Athletic són “excel·lents”, segons Pepe Martínez.

L’equip va congregar gairebé 800 espectadors en un partit

Del que se sent més orgullós el president de l’Athletic Almacelles és de la fidelitat que han aconseguit a la població. “En un partit davant de l’Albagés, que era bastant clau per aconseguir l’objectiu de l’ascens, van arribar a congregar-se al camp gairebé 800 persones. És una barbaritat aquesta xifra a Tercera Catalana”, explica Pepe Martínez.L’abonament d’aquesta temporada costava només 20 euros i de cara a la pròxima el club vol fer algun tipus de carnet per enganxar els joves. “El que tenim clar és que seguirem amb la humilitat que hem portat fins ara”, assenyala Pepe Martínez.I és que l’equip confia a consolidar-se a Segona Catalana, categoria on era un habitual el seu predecessor, l’EFAC, sense estirar més el braç que la màniga. De fet, només l’entrenador (Paco Martínez) rep una petita remuneració econòmica, mentre que els jugadors no cobren.