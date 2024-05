Relleu al Mollerussa

El Club Futbol Joventut Mollerussa ha redefinit la seua nova junta directiva, que presidirà Josep Gené rellevant al càrrec Jaume Vallverdú, amb l’objectiu de desenvolupar el projecte Som el CFJ Mollerussa. Segons va explicar Gené a aquest diari un dels seus reptes serà “convertir el club de futbol en una gran família, La Família del Molle. Els diferents pilars del projecte són millorar l’experiència de les nostres jugadores i jugadors a través d’un procés formatiu evolutiu en el qual es buscarà que cada un d’ells arribi a la seua màxima expressió personal i esportiva, gaudint d’aquest esport col·lectiu; potenciar el futbol femení en tota la seua magnitud; connectar el nostre club a nivell local, comarcal, provincial, nacional i internacional; seguir competint al màxim nivell possible amb el primer equip; i que les famílies gaudeixin de la vida del club, que se sentin orgulloses de pertànyer-hi, tant a la grada com en les diferents activitats que presentarem en un futur pròxim”, va explicar Gené, que ha estat agent futbolístic i captador de talents futbolístics a la zona de l’Àfrica Occidental.

L’equip directiu del fins ara vicepresident primer el formen Josep Maria Gaya com a president d’honor i membre de la junta; Òscar Cruz com a vicepresident i responsable del futbol base; Òscar Zambrano com a tresorer i vicepresident de l’àrea financera-esportiva, i Xavier Ayala com a secretari i vicepresident de màrqueting i comunicació.Gené va agrair la tasca del seu antecessor Jaume Vallverdú que va ser qui el va proposar de rellevar-lo. “A partir d’ara, aquesta junta treballarà per realitzar una auditoria interna, així com un pla de viabilitat econòmica per fer front als pagaments pendents a data d’avui, i també per portar a terme una gestió basada en la prudència i la competitivitat. El club treballarà també a partir d’ara per planificar la pròxima temporada a tots els nivells i començarà a parlar amb Jordi Cortés, el cos tècnic i la plantilla”, va concloure Gené.