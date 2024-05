Berta Segura, convocada per a l'Europeu

La quatrecentista Berta Segura serà l’única representant de l’atletisme lleidatà als Campionats d’Europa a l’aire lliure que es disputaran a l’Estadi Olímpic de Roma entre el 7 i el 12 de juny.

La pupil·la d’Iván Espílez serà present tant a nivell individual en la prova de 400 metres com en el relleu femení 4x400 on han estat convocats Carmen Avilés, Blanca Hervás, Herminia Parra i Eva Santidrián. El seleccionador estatal José Peiró va revelar ahir una llista inicial de 68 atletes, 35 homes i 33, en la qual figurava Berta Segura en el 4x400, però després al tancar-se el rànquing Road to Rome la lleidatana també va entrar a nivell individual gràcies al rànquing mundial, ja que ocupava el lloc 35.

A l’equip espanyol debutaran els cubans nacionalitzats Jordan Díaz i Yulenmis Aguilar

No estan en la convocatòria dos lleidatans habituals a l’equip espanyol en els últims anys com Arnau Monné i Bernat Erta, que no van entrar a la llista ni a nivell individual ni en els relleus 4x100 i 4x400, respectivament.Espanya acudirà amb una potent selecció a aquests Campionats d’Europa, en què debutaran els nacionalitzats d’origen cubà Jordan Díaz (triple salt) i Yulenmis Aguilar (llançament de javelina), i en què les absències més notables seran les dels marxadors Álvaro Martín i María Pérez, i el migfondista Mariano García. Sobresurten noms coneguts com els d’Ana Peleteiro (triple), Fátima Diame (longitud), Adel Mechaal (1.500 i 5.000) o Jaël-Sakura Bestué (200 metres).