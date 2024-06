Epic Trail i Aristot seran les primeres curses lleidatanes amb àrbitre ambiental

La multitudinària Epic Trail de Boí, del 28 al 30 de juny, i l'Aristot, al Pont de Bar, seran les primeres curses de muntanya lleidatanes que comptaran amb la figura d'un àrbitre ambiental, que vetllarà per millorar la sostenibilitat d'aquest tipus de proves en un projecte conjunt entre la Generalitat i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) van anunciar a finals d’abril un projecte de col·laboració per millorar la sostenibilitat de les carreres de muntanya. Per a això es va iniciar una prova pilot per impulsar la figura de l’àrbitre ambiental i 14 persones –entre les quals Núria Giménez, resident a la Seu d’Urgell (vegeu el desglossament)– han culminat la formació per convertir-se en àrbitres ambientals.

A través de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya de la FEEC, els àrbitres van seguir una formació teòrica específica en medi ambient i sostenibilitat per a esdeveniments de muntanya i ja van fer les primeres pràctiques el 27 i 28 d’abril a la carrera Berga-Rasos de Peguera-Berga, una de les més importants del circuit amb 300 participants.

Les dos curses de muntanya lleidatanes que estrenaran la figura de l’àrbitre ambiental seran la desena edició de la Garmin Epic Trail Vall de Boí, que se celebrarà entre el 28 i el 30 de juny amb una participació entre totes les activitats que l’any passat va superar els 2.500 corredors, i la Trobada Atlètica d’Aristot, al Pont de Bar, el 4 d’agost. Aquesta última forma part del calendari de la FEEC, mentre que l’Epic Trail comptarà amb àrbitre ambiental per petició expressa del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.Com que el projecte compta amb la implicació de la FEEC, serà en les seues carreres on sobretot es començarà a posar en marxa l’àrbitre ambiental, però la voluntat del Govern català és estendre aquesta figura a totes les carreres de muntanya.

De fet, la FEEC organitza només poc més d’una vintena de les més de 300 que es calcula que es desenvolupen a Catalunya. El president de la FEEC, Jordi Merino, explica que “la moda” de les carreres de muntanya fa que cada vegada hi hagi més ajuntaments i empreses que les organitzin.

Juntament amb la figura dels àrbitres ambientals, també es vol implantar un segell verd per homologar carreres i caminades sostenibles.

Núria Giménez, de la Seu, és l’única ‘col·legiada’ de Lleida

Núria Giménez, una reusenca establerta a la Seu i que ha residit també a Tremp i va estudiar Enginyeria Forestal a Lleida, és un dels 14 àrbitres ambientals que s’estrenen en aquesta tasca. La Núria, com la resta dels seus companys, ja era àrbitre de carreres de muntanya pel que respecta a la part tècnica i de reglamentació. “Ara estarem dos en cada carrera, un s’ocuparà com a fins ara de la reglamentació i l’altre, del tema ambiental”, explica, tot recordant que la seua tasca serà abans i durant la carrera.

Ella s’estrenarà el 4 d’agost a l’Aristot del Pont de Bar. “M’agafa a prop de casa, així que, perfecte”, somriu. I explica que la nova figura arbitral vetllarà “per coses tan senzilles com, per exemple, que no hi hagi vasos de plàstic als punts d’avituallament o que no es posi la música massa forta. Però també que es respectin els senders o que es tinguin en compte els períodes de reproducció de la fauna o que hi pugui haver risc d’incendi. Són coses que ja es respecten, però es tracta de millorar”, conclou.

Dades 300 Carreres de muntanya

Els Trails a Catalunya superen àmpliament aquesta xifra i a Lleida s’atansen al mig centenar. ​14 Àrbitres ambientals

Van fer un curset de dos caps de setmana, un per a nocions teòriques i un altre per a les pràctiques a Berga.