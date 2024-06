L'Audiència exculpa Laporta del cas Negreira

L’Audiència de Barcelona ha exculpat el president del Barça, Joan Laporta, del cas Negreira, al concloure que els pagaments a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) efectuats durant el seu anterior mandat, entre 2008 i 2010, estan prescrits des del 2015. En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Efe, la secció 21a de l’Audiència estima els recursos que van presentar la Fiscalia Anticorrupció i el mateix Laporta, i revoca la decisió del jutge d’instrucció, Joaquín Aguirre, d’investigar-lo a ell i als membres de la seua junta directiva amb responsabilitat en els pagaments. La resolució d’ahir se suma a la que l’Audiència de Barcelona va dictar la setmana passada, en la qual descartava el suborn en el cas Negreira, delicte en què el jutge d’instrucció es va basar per imputar Laporta.

Amb la imputació, el magistrat es desmarcava així del criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que el va excloure de la denúncia que va presentar pels 7,3 milions d’euros que el Barça va pagar a José María Enríquez Negreira i al seu fill entre els anys 2001 i 2018, a l’entendre que la participació en els fets durant la seua primera presidència havia prescrit. La sala tomba l’argument de l’“autoria adhesiva” que va servir al jutge per imputar Laporta –els pagaments a Negreira són imputables no a cada junta directiva sinó al FC Barcelona com a persona jurídica investigada–, per la “falta de concreció” i d’“elements fàctics” que apuntin a aquesta figura jurídica. El primer mandat de Laporta va ser entre el 15 de juny del 2003 i el 30 de juny de 2010, per la qual cosa el termini de prescripció de cinc anys s’ha de comptar a partir d’aquesta data, afegeix la sala, que acorda l’extinció de tota responsabilitat penal relacionada amb els pagaments a Negreira durant aquest període. Al contrari, la sala descarta que la causa hagi prescrit per a Sandro Rosell, perquè en el seu cas el termini seria de deu anys. En un comunicat, el FC Barcelona ha celebrat la resolució de l’Audiència, “basada en un criteri rigorós i ben fonamentat”, cosa que permet al club mantenir la seua convicció que a través de la justícia “es podrà acreditar l’absoluta innocència del FC Barcelona”.