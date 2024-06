El Barça triomfa a la Copa Atlas

El FC Barcelona va demostrar ahir a Lleida que el seu planter és una inesgotable fàbrica de futures estrelles i, al Municipal Ramon Farrús de Cappont, es va coronar doble campió de la VII Copa Atlas Energia 2024 - 33 Torneig Benjamí Atlètic Segre, competició que s’ha consolidat com la Champions del Futbol Base i és tot un referent en els tornejos de futbol de base. El Barça va dominar les dos categories que estaven ahir en joc i va firmar un doblet al guanyar tant en la categoria sub-10 (benjamins) com en la sub-12 (alevins).

La disputa de les finals va ser un magnífic colofó a una jornada que va omplir de públic les grades a les instal·lacions del Ramon Farrús, a Cappont, que no van voler perdre’s la fase final d’un torneig que ja és un referent i que compta amb la participació de planters de clubs com el Barcelona, el Girona o el València. El programa va incloure també, per primera vegada, un amistós disputat pels components de l’Atlètic Lleida Genuine.En la categoria dels més petits, la sub-10, el Barcelona es va emportar el trofeu a l’imposar-se en la final al CE Mercantil de Sabadell per un contundent 6-0 i en un duel de clar color blaugrana. En el matx per la tercera posició, el guanyador va ser el Girona, que va superar el CD Amistad de Saragossa en la tanda de penals, després que el temps reglamentari finalitzés 1-1.En la categoria sub-12 el campió va ser també l’equip representant del FC Barcelona que, a la final, va derrotar per 3-0 el Nàstic de Tarragona. En el duel per la tercera posició, el guanyador va ser el Mercantil, que va superar en la tanda de llançament de penals el Saragossa.En una jornada en la qual s’havien de disputar 64 encontres, 32 en cada categoria, l’organització, l’Atlètic Segre i la firma Atlas Energia, va habilitar tres camps de joc i tots els partits van ser retransmesos per les càmeres de Lleida TV, que no es van perdre detall d’una jornada memorable. En total, van ser dotze hores de partits, amb el protocol·lari acte d’entrega de trofeus al finalitzar les respectives finals.Entre les semifinals i les finals va arribar una de les novetats d’aquesta edició, el xoc amistós entre els components de l’Atlètic Lleida Genuine, equip format per jugadors amb discapacitat intel·lectual i que han pogut mostrar els seus progressos.La fase final disputada ahir era la culminació d’un torneig que es va iniciar els dies 10 i 11 del mes de febrer passat, amb la disputa llavors de les respectives fases prèvies, en les quals es van completar els quadres que van jugar ahir pel títol. Tant en la categoria sub-10 com en la sub-12, competien 16 equips, repartits en quatre grups de quatre.