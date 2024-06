Fora d'Europa

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista no jugarà la pròxima temporada competició europea al caure ahir en el tercer partit del play-off davant del Caldes per 1-4, un resultat del tot irreal i immerescut però que impedirà als llistats estar a Europa per vuitena campanya consecutiva. El duel, que suposava el tancament, va ser el fidel reflex del que ha estat la temporada per al Finques Prats, un equip ultra ofensiu, generador de moltíssimes ocasions –ahir més de trenta– però amb una efectivitat baixíssima, un aspecte que el va acabar condemnant a lluitar per la permanència, que al final va poder assegurar en l’última jornada.

La primera meitat va ser pràcticament un monòleg del conjunt d’Edu Amat, que malgrat un domini insultant i gaudir de més d’una vintena d’ocasions, la majoria molt clares, va ser incapaç de perforar la porteria defensada per un mur anomenat Arnau Martínez, que ahir assumia la titularitat en detriment del lleidatà Jordi Pons. Les hostilitats es van trencar ràpid. Jordi Badia va posar a prova als 20 segons els reflexos del porter cedit pel FC Barcelona. El de la Seu d’Urgell va provar fortuna dos vegades seguides amb el mateix resultat. Aragonès, als set minuts, va estampar la bola en la visera del porter i Folguera, un més tard, gaudia d’una doble ocasió que Martínez també va aconseguir desbaratar.El Caldes, amb un pla ahir molt defensiu, seguia sense inquietar a dalt, superat per la intensitat lleidatana. Paiva, Nico Ojeda i Julián Martínez també ho van intentar sense sort fins que superat l’equador de la primera part Folguera va forçar una falta directa. Era l’ocasió per trencar el malefici, però Ojeda va perdre el control de la bola quan encarava el porter.A partir d’allà el Caldes va semblar despertar-se i va gaudir de dos ocasions, la més clara de Pujadas que Zapater va aconseguir aturar miraculosament estirant la cama esquerra. En el tram final del primer període el Finques Prats va tornar a intensificar el setge i Badia i Paiva van tenir sengles ocasions, però la més clara la va tenir Aragonès que, després d’un servei de Moncusí, es va quedar sol davant de Martínez, que va salvar el gol amb una parada espectacular quan els aficionats gairebé es disposaven a celebrar-lo.Malgrat un domini gairebé absolut, el Llista se n’anava als vestidors sense marcar, una cosa inaudita vist això, però res estrany per a un equip que ha tingut en la falta d’efectivitat davant de porteria el seu taló d’Aquil·les durant gairebé tota la temporada. Per fortuna, la seua porteria seguia també a zero, però no va tardar a canviar la situació, ja que als 50 segons de reprendre’s el partit un tret de Roger Presas des del centre de la pista el va desviar subtilment Marc González i la bola, després de tocar al pal, va entrar en la porteria defensada per Zapater. Era una gerra d’aigua freda per a un equip que havia merescut anar davant i que veia com li tocava remar contracorrent. Però si alguna cosa li sobra a aquest equip és orgull, i no va tardar a reposar-se del cop i tornar a la batalla. Nico Ojeda va avisar dos minuts després amb un potent tret, però Martínez va aconseguir desviar la bola prou perquè impactés al travesser i sortís fora. La sort s’estava aliant, a més, amb el Caldes. Els llistats no van defallir i van continuar el seu assetjament. El mateix argentí va tenir una altra oportunitat i Aragonès dos de seguides, però totes van acabar morint davant del porter rival.Marc González va donar un primer avís enviant una bola al pal després d’una jugada un pèl polèmica, a la qual va seguir una altra per una falta de Martínez a Aragonès dins de l’àrea que els col·legiats no van veure com a penal. Les ocasions continuaven succeint-se davant de la porteria barcelonina. Moncusí va tenir l’ocasió per empatar amb un penal que ell mateix va forçar, però de nou Martínez va parar el tret. Per acabar-ho d’adobar, Ojeda va veure una blava per fer caure un rival i Gurri no va desaprofitar el regal i va fer pujar el 0-2. El Llista no es va rendir, però ahir no va tenir el dia. Va errar la segona directa, ara per mediació de Paiva, però el portuguès es va redimir i faltant poc més d’un minut, i després que Ballart enviés una altra bola al pal, va escurçar distàncies. Amat va ordenar jugar sense porter, i això ja va ser la sentència, ja que dos boles soltes les va aprofitar Pujadas per marcar a porteria buida i segellar el bitllet per a Europa.

Amat: “Han tornat els fantasmes del passat i ens en anem tristos”

Edu Amat estava al final del matx entre enfadat i abatut perquè el seu equip es va merèixer més del que va obtenir i no va dubtar a reconèixer que “tinc la sensació d’haver tornat a viure el que vam viure en el pitjor tram de la temporada. Aquesta pel·lícula desgraciadament l’hem vist bastantes vegades aquest any a casa i lamentablement sempre ha caigut de l’altre costat. Avui –ahir– han tornat els fantasmes del passat i ens en anem tristos perquè acomiadar-se així no agrada, perquè queda molt per a la pròxima temporada”. El tècnic del llistat va afegir que “dels tres partits del play-off, aquest ha estat en el qual un equip ha estat més superior a l’altre, però ens en anem amb un 1-4 que ens deixa fora d’Europa i que ens fa mal, perquè volíem ser allà i penso que no és un resultat just. Suposo que amb el temps valorarem la salvació”. Sobre l’enfrontament, va comentar que “ells han estat buidant aigua en tot moment i els ha sortit bé la tàctica. El seu porter ha parat el que no està escrit. Han jugat a això i els ha sortit bé”.