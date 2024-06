Marc Márquez, segon, es reivindica a Mugello

Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va aconseguir ahir la primera victòria a l’esprint de la temporada 2024 al guanyar al Gran Premi d’Itàlia de MotoGP, mentre que Jorge Martín (Ducati) se’n va anar a terra. Després de Bagnaia, al podi van acabar Marc Márquez (Ducati) i el rookie Pedro Acosta (KTM).

Bagnaia va sorprendre tothom a la sortida amb una espectacular arrancada, com Brad Binder (KTM), que sortia dotzè i es va situar quart, només superat per Bagnaia, Bastianini i Martín, autor de la pole. Abans de complir-se la primera volta, Marc Márquez va intentar superar Binder, que va superar al final de recta a l’inici de la segona. Martín ja havia vist Bastianini i se’n va anar darrere de Bagnaia. Poc després, una vegada més la frenada als límits de final de recta, al revolt de San Donato, Enea Bastinini va intentar avançar Martín, però aquest portava la millor trajectòria i es va posar a l’interior, fet que va produir un petit toc entre els dos que va acabar amb l’italià a terra. Bagnaia no aconseguia obrir forat respecte a Martín i Márquez, que no el van deixar respirar. Márquez va fer l’efecte de tenir millor ritme que Martín i va intentar diverses vegades superar-lo, fins que va aconseguir l’objectiu a la cinquena volta, a partir de la qual va intentar recuperar el terreny cedit a Bagnaia, que comptava amb un segon d’avantatge. Però Bagnaia va ser capaç de mantenir un bon ritme, que li va permetre contenir les aspiracions d’un Marc Márquez que continua buscant la primera victòria amb Ducati, mentre que el revolt de San Donato tornava a ser protagonista de la carrera amb la caiguda de Martín a la setena volta. Bagnaia semblava consolidat en la primera posició, amb Márquez a la segona i Pedro Acosta a la tercera, distanciats ja de tot els seus rivals. Però Bagnaia va perdre mig segon respecte a Márquez, si bé el doble campió del món va saber mantenir les distàncies per consolidar la primera victòria de la temporada en una carrera esprint, davant de Marc Márquez i Pedro Acosta, que escalen posicions a la general.

“Tenia ritme per guanyar, pero Bagnaia era inabastable”

Marc Márquez va manifestar al finalitzar la prova que “teníem el ritme per guanyar, però Bagnaia era inabastable i no quedava temps per tancar la bretxa. Aquesta és una pista que mai he entès bé, però és una història diferent amb Ducati. Hem aconseguit competir contra la GP24, que encara té una mica més. Potser ens hem perdut una mica al principi, però estem contents”, va afegir. D’altra banda, Àlex Márquez, vuitè, va assenyalar que “les sensacions són bones i segurament estàvem preparats per lluitar més endavant. Probablement tornarem a optar pel pneumàtic tou, encara que donarem una oportunitat al pneumàtic mitjà a l’escalfament”. El pilot brasiler Diogo Moreira (Kalex), establert a Alcarràs, sortirà avui el 23è en la prova de Moto2.