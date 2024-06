Primera ocasió perduda

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars no va poder sentenciar ahir les semifinals per la via ràpida i va caure davant del Palau (2-0) en el segon partit de la sèrie, que es decidirà dimarts (20.30) en el desempat, de nou a la pista del campió de la fase regular de l’OK Lliga Femenina. El conjunt del Pla no va tenir l’encert necessari per sumar el segon punt després del resultat del primer enfrontament (3-1) i segellar el pas a una final pel títol per a la qual ja està classificat el Fraga, que divendres va eliminar el Gijón.

Victòria Porta ho va provar als 6 segons i Florenza ho va intentar per les locals durant els primers compassos. També Luchi Agudo, des de lluny, mentre el Palau va aconseguir el control del ritme. Blackman va posar a prova Sandra Coelho en el minut 10 i la portera del Vila-sana es va lluir poc després. Agudo va tornar a intentar-ho, però Laura Vicente també es va mostrar segura, igual que Coelho en una doble ocasió del Palau. Casaramona també va provar sort, abans d’uns últims compassos de la primera meitat en què les defenses van evitar tots els trets clars de cara a porta.Van continuar arribant ocasions en l’inici de la segona meitat, però les porteres seguien amb el seu particular protagonisme. Coelho es va exhibir davant de Colomer i Florenza, abans de la desena falta d’un Palau dur en defensa. Felamini va ser l’encarregada del llançament de la falta directa als 35 minuts, però el seu tret el va desviar Vicente. Poc després Silva va fer caure Florenza, que se n’anava sola davant de Coelho, i l’àrbitre li va mostrar la blava. La falta directa va ser responsabilitat de Busquets, que no va fallar davant de Coelho (1-0). Es va llançar el Vila-sana a la recerca de l’empat, amb ocasions que no trobaven la porteria de Laura Vicente. Victòria Porta ho va provar des de lluny i amb el duel descontrolat va arribar la desena falta del Vila-sana. El Palau va tenir l’oportunitat de sentenciar a 1:56 del final i Lluís Rodero va donar entrada a Anna Salvat perquè se situés sota els pals. Aquesta vegada, Busquets no va aconseguir tirar a porteria. El temps va anar corrent a favor d’un Palau que va allargar les possessions, a l’espera que el Vila-sana tragués una cinquena jugadora de pista per Salvat, que s’havia quedat a la porteria. Aquesta circumstància es va donar a 40 segons del final i la superioritat va donar al Vila-sana una clara ocasió. Tanmateix, Vicente va tornar a evitar el gol de l’empat i Casaramona va tirar des de lluny sense encert. Sí que el va tenir a un segon del final, quan a porta buida va marcar el 2-0, celebrant-ho amb el públic. És el quart matx de la temporada en què el Vila-sana no aconsegueix marcar, després de la final de la Supercopa (0-0 contra el Gijón) i dos xocs de l’OK Lliga (0-1 amb el Palau i 0-1 contra el Manlleu). Ho haurà de fer dimarts (20.30) en el tercer enfrontament de la sèrie, que decidirà el finalista. O almenys, imposar-se en els llançaments de penal si el duel acaba en empat. El Fraga, la revelació de la temporada al proclamar-se campió d’Europa, espera a la final a l’eliminar el Gijón, campió de la Intercontinental.

“Sense fer un bon partit, hem estat molt a prop”, explicava ahir l’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, després de la derrota del seu equip a la pista del Palau de Plegamans, que força un tercer encontre que es jugarà dimarts. “Hem fet una bona primera part, hem tingut ocasions, encara que és veritat que a la segona part elles ens han apretat molt”, va assenyalar.

“El partit l’hem començat molt concentrades, buscant les nostres ocasions i n’hem tingut. No hem pogut marcar i a la represa és veritat que no han sortit les coses com les esperàvem. Ens han tancat i després el gol que han marcat d’una directa ens ha condicionat molt”, afegia. “Tot i així, hem pogut empatar el partit i portar-lo a la pròrroga, però no ha pogut ser. Després el 2-0 ja ha estat gairebé anecdòtic”, va destacar.

Rodero no creu que el fet que l’eliminatòria estigui ara empatada, 1-1, i que es vagi a decidir en un tercer matx dimarts, afegeixi més pressió al seu equip. “Sempre tenim pressió i a la pista de l’equip que ha acabat la fase regular en primera posició, encara més. Dimarts hem d’anar tranquil·les perquè ja hem vist que ho podem aconseguir. Hem estat molt a prop, com dic, sense fer un bon partit. Està clar que hem de millorar coses, però hem demostrat que podem guanyar-les i amb aquest objectiu afrontarem el partit”, va concloure.