El Barça s'acomiada de la Lliga i la continuïtat de Roger Grimau, en l'aire

El Reial Madrid jugarà la final de la Lliga Endesa al guanyar ahir el Barça (92-95) al Palau, en el tercer partit d’una sèrie de semifinals del play-off que va estar més igualat que els dos jugats al Wizink però que va tenir el mateix resultat, amb un Reial Madrid que se’n va anar a la lluita pel títol per la via ràpida. El quadre blaugrana torna a tancar una temporada en blanc des que Bartzokas va dirigir l’equip el 2017 i deixa la continuïtat de Roger Grimau en l’aire, malgrat que té contracte en vigor. Després del partit, el mànager del Barça, Juan Carlos Navarro, va posar en dubte la continuïtat de Roger Grimau, que té un any més de contracte, i va avançar que aquest estiu es faran canvis. “Era una aposta, un canvi radical, amb un pressupost més baix, un entrenador nou, i no ha sortit bé. S’ha de pensar en el futur”, va afirmar. Grimau, per la seua part, va etzibar: “No soc idiota, la temporada no ha sigut bona i veurem què passa.”