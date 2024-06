Triple ascens lleidatà

detail.info.publicated XAVI CASALS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El CFS Alcoletge, el CFS Corbins i el Col·legi l’Episcopal van aconseguir aquest cap de setmana l’ascens a la Divisió d’Honor en categoria infantil, cadet i juvenil, respectivament, després de vèncer en les finals celebrades en diferents punts de Catalunya per definir els equips que pujaven. En les categories infantil i cadet, la Divisió d’Honor és la màxima categoria, per la qual cosa Alcoletge i Corbins seran els únics representants lleidatans en la categoria més alta, mentre que l’Episcopal va aconseguir l’ascens a la que és l’avantsala de l’elit de la categoria, ja que per sobre hi ha la Nacional, amb equips també de fora de Catalunya.

El primer equip a aconseguir-ho, en categoria infantil, va ser l’Alcoletge, que dissabte es va imposar per un contundent 2-9 al Lloret Esportiu a la final que va acollir el pavelló Manel Bosch de Torrefarrera, gràcies a un hat-trick d’Eloi Otero, els doblets de Pau Sánchez i Jan Rosell i els gols de Pol Granado i Ian Rufas. El conjunt dirigit per Pol Barrot va ser clarament dominador d’una final que guanyava per 1-5 al descans i no va deixar escapar l’oportunitat de pujar a la màxima categoria.En declaracions a SEGRE, Barrot va destacar que “estem molt contents de poder accedir per primera vegada a Divisió d’Honor amb l’equip infantil del club, en una categoria on serem l’únic lleidatà”.En la categoria cadet, el Corbins també va obtenir la plaça en la màxima categoria després de superar ahir per un contundent 0-6 el CFS Lloret a la final celebrada a Premià de Dalt, que va encarrilar en la primera part amb dos gols de Ramon Camats (0-2) i que va sentenciar després del descans gràcies al hat-trick de Roger Rives i un altre gol de Jordi Costafreda. El conjunt lleidatà, entrenat per Joan Florensa, també serà l’únic representant lleidatà en la màxima categoria i acaba la temporada invicte.En la mateixa línia aclaparadora dels seus dos predecessors, el juvenil del Col·legi Episcopal va segellar l’ascens de categoria amb una folgada victòria davant del Sant Julià de Ramis (2-6) a Palafolls. L’equip entrenat per José Hoyo va aconseguir un triomf coral, amb sis golejadors diferents (Joel Figuera, Pablo Pantrigo, Marc Ruiz, Joan Sampietro, David i Sergi Fité), que li van permetre culminar la temporada també invicte i amb la consecució de la Copa Lleida al febrer. Amb l’ascens de l’Episcopal, la Divisió d’Honor juvenil de la temporada que ve tindrà tres representants lleidatans, ja que a més de l’acabat d’ascendir hi militaran el Maristes i l’Alcoletge. El primer torna a la categoria de plata després de baixar de Nacional, mentre que l’Alcoletge es va quedar a les portes de l’ascens a l’elit.

Temporada exitosa després de l’ascens del Futsal Lleida a Segona B

Els tres ascensos aconseguits aquest cap de setmana, dos dels quals a la màxima categoria, culminen una gran temporada per al futbol sala lleidatà, després que el primer equip del Lamsauto Futsal Lleida a Segona divisió B, recuperant la categoria que va perdre fa tres temporades. Així, la temporada que ve hi haurà un equip lleidatà a la màxima categoria infantil i cadet, quan aquesta temporada no n’hi ha hagut cap; tres a la segona màxima categoria juvenil –ara en tenia un–, tot i que Lleida perd l’únic representant de la màxima; i recupera una plaça a Segona B. A més, un dels jugadors del Futsal Lleida, Pol Barrot, és l’entrenador de l’infantil de l’Alcoletge, per la qual cosa ha celebrat dos ascensos.L’única nota negativa del cap de setmana va ser el play-off de categoria alevina, ja que l’Almacelles també tenia l’oportunitat de pujar a la màxima categoria, però va perdre contra el Palamós en els penals.