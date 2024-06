El Balaguer culmina la gran temporada amb l'ascens

L’esport d’equip a Balaguer està passant per un moment dolç. Si fa una setmana l’equip de bàsquet femení va aconseguir l’ascens a Copa, la màxima categoria catalana, aquest diumenge el Balaguer de futbol recuperava la Primera Catalana, categoria que va perdre l’any anterior. A aquests èxits els ha acompanyat també una gran temporada dels equips de futbol base, la qual cosa fa especialment feliç el president de l’entitat, Jaume Estrada. “Hem tornat a Primera Catalana en una temporada en què el futbol base ha aconseguit el que mai havíem tingut. Tenim el juvenil, el cadet i dos infantils a Preferent. Som el segon club de Lleida amb la base més alta, després de l’Atlètic Segre. Era un dels nostres objectius i ho hem aconseguit”, afegeix.

El Balaguer és un dels clubs històrics del futbol català, com acrediten les seues 31 temporades a Tercera divisió, des de la 1957-58 a la 2012-13, quan van descendir a Primera Catalana. Van ser els anys d’or d’un club que va disputar, en aquella etapa, dos play-offs d’ascens a Segona B i va guanyar la Copa Catalunya al FC Barcelona mateix, el 2001.A partir del 2013 van arribar anys de sofriment, navegant entre la Primera i la Segona Catalana, categoria que va agafar l’equip en plena pandèmia. El 2022, de la mà de David Biosca, l’equip torna a Primera Catalana però va tornar a baixar un any més tard, en la passada temporada.En l’actual va començar amb Edgar Tornero, que va ser destituït després de sis jornades arran d’un inici molt irregular. Va arribar llavors Josete, exjugador de Primera divisió i que també va deixar empremta al Lleida com a futbolista i amb qui l’equip només ha perdut un partit. L’ascens va arribar diumenge, al guanyar 2-1 al Lleida B. A falta d’un jornada porta 4 punts al segon.“Ja vaig dir que venia al Balaguer a treballar i a tornar-lo al lloc que li toca, per història i prestigi”, explica Josete, que diumenge es va trobar al camp una pancarta que deia “Gràcies, Josete. Amb tu va començar tot”.Estrada ja pensa a “treballar per a la pròxima temporada” i conservar el que han guanyat ara.