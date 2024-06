Djokovic passa a quarts al guanyar de nou en cinc sets

Novak Djokovic, amb evidents problemes al genoll dret, es va sobreposar ahir a l’adversitat davant d’un combatiu argentí Francisco Cerúndolo, i, com ja li va passar en la ronda anterior, va haver de segellar el pas a quarts de final en cinc sets (6-1, 5-7, 3-6, 7-5 i 6-3) en un partit que es va allargar fins a les 4 hores i 39 minuts, el seu duel més llarg a Roland Garros.

La victòria el manté amb opcions de preservar de moment el número 1 del món, sotjat per Jannik Sinner, i el converteix en el tenista amb més victòries en Grand Slam, 370, una més que el suís Roger Federer, a qui també va superar en nombre de quarts de final d’un gran, amb 59. Djokovic va sobreviure a una segona marató consecutiva, després de la que va haver d’afrontar en tercera ronda amb Lorenzo Musetti i, de nou, va renàixer de les cendres per engrandir encara més la llegenda. Després de guanyar amb facilitat el primer set (6-1), va perdre els dos següents afectat per les molèsties al genoll (5-7, 3-6), però va treure forces de flaquesa per empatar (7-5) i emportar-se el triomf en el cinquè set (6-3).