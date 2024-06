La quarta Pedals de Dona recorre Tàrrega dissabte

El Club Ciclista Tàrrega ja ho té tot a punt per celebrar aquest dissabte 8 de juny la quarta edició de la Pedals de Dona, l’única convocatòria ciclista exclusivament femenina que s’organitza a Catalunya. L’organització espera la participació d’unes 350 dones (fins a la data n’hi ha 322 d’inscrites) procedents de diferents punts de Catalunya així com de Madrid, Vitòria, Saragossa, València i fins i tot de Tolosa. Entre les inscrites també hi ha 14 ciclistes de Tàrrega. La presidenta del Club Ciclista Tàrrega, Teresa Balcells, es va mostrar “contenta” per la bona resposta de la prova i va animar les participants locals a apuntar-se al club. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va celebrar la bona acollida de la Pedals de Dona, prova que va qualificar d’“internacional” i es va mostrar convençuda que “continuarà creixent”. Pijuan també va destacar que Teresa Balcells, impulsora de la Pedals de Dona i presidenta del Club Ciclista Tàrrega, és una de les dones que participen en la iniciativa Lleida, terra de dones transformadores, amb aquest projecte. La marxa sortirà des del Parc Esportiu de Tàrrega a les 8.00 hores i com l’any passat oferirà tres recorreguts, de 56, 77 i 105 km, encara que hi haurà alguns canvis, atès que s’evitarà la carretera C-14 per incrementar la seguretat. Per segon any seguit, la prova serà solidària i destinarà un euro de cada inscripció al Club Ciclista Alba.