El Vila-sana busca a la pista del Palau el pas a la final

El Vila-sana es juga avui prolongar la temporada o donar-la per finalitzada. L’equip del Pla d’Urgell visita la pista del Palau de Plegamans (20.30) en el tercer i definitiu partit de les semifinals del play-off, del qual sortirà el rival del Fraga a la final pel títol de campió de Lliga.

Després que en el primer matx, jugat a la seua pista, el Vila-sana guanyés 3-1 el Palau de Plegamans, la derrota de dissabte passat per 2-0 a la pista barcelonina va forçar el tercer xoc. L’objectiu de l’equip de Lluís Rodero és aconseguir la classificació per a la final.“Anem convençudes que ho podem fer”, explicava ahir el tècnic. “Dissabte vam jugar un partit en el qual vam passar per diferents fases, algunes de bones i d’altres no tant. Però tot i no jugar al nostre millor nivell vam tenir opcions fins al final. El missatge és clar, si no estant bé vam estar a punt, ara cal sortir disposades a fer un gran esforç des del principi.”Rodero és conscient que l’equip no té el factor pista i s’ha de jugar aquest cara o creu a casa del rival. “Sí que té importància l’escenari. Pagaria per jugar aquest partit a Vila-sana”, afegia. “Però aquest equip, després de caure, sempre s’ha aixecat. I això ha de tornar a passar aquest dimarts”, va afegir. “En qualsevol cas és un partit difícil per als dos.”Sobre on pot estar la clau de l’enfrontament, l’entrenador ho té prou clar. “Marcar primer serà important. Hem de sortir fortes des del primer segon i estar concentrades i tranquil·les. Hem de fer el nostre partit”, va concloure.

El club potenciarà el filial, salvat en el play-out

El club, que ja ha potenciat el primer equip amb els fitxatges de Dana Antón i Ana Horche, també reforçarà l’equip filial, que ha salvat la seua plaça a Nacional Catalana, avantsala de l’elit. Ho ha fet en el play-out, eliminant el Vilassar. En el primer duel a la pista barcelonina va perdre 3-2, a Vila-sana va guanyar 2-1 i diumenge, de nou fora, es va imposar 0-1. La pròxima temporada, el club reforçarà aquest equip amb una jugadora xilena i dos de suïsses i, a més, el reforç puntual de jugadores del primer equip.