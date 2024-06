Remuntada i classificades

La selecció espanyola femenina de futbol va segellar ahir la classificació per a l’Eurocopa de Suïssa de l’any que ve a l’imposar-se per 3-2 a Dinamarca a l’Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, una victòria que semblava complicada perquè anava 0-2 a baix en el minut 74 i que es va emportar amb una efectiva remuntada gràcies a la pilota aturada i a un gol en el minut 92. La campiona del món no va arrancar bé el matx i això la va llastar durant els primers 45 minuts, excessivament erràtica i lluny de la fiabilitat i precisió que la caracteritza. El gol de Thomsen als cinc minuts tampoc hi va ajudar. Espanya va gaudir d’ocasions per almenys igualar el duel, però no va estar precisa en la rematada. La millor ocasió la va tenir Mariona Caldentey entrada la segona meitat, però la blaugrana va fallar un penal. I la frustració va augmentar poc després quan un servei llarg de la portera va ser pentinat per Vangsgaard per deixar sola una Thomsen que no va fallar davant de Misa. Quedava una mica més d’un quart d’hora per al final i l’empat semblava complicat, però la selecció va demostrar que està tocada per una vareta i va empatar a l’instant en dos córners executats per Putellas i rematats per la capitana Paredes, encara que el primer va ser finalment desviat per Bruna Vilamala, que debutava amb l’absoluta. Espanya es va animar i quan Dinamarca es disposava a assaborir almenys un punt Abelleira va dibuixar una sensacional passada perquè García certifiqués la remuntada i deixés ja liquidada la fase de classificació per a l’Eurocopa de l’any que ve i com a primera de grup.