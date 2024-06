La Final Four del Força Lleida, en directe a SEGRE i Lleida TV

detail.info.publicated REDACCIÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana l'ICG Força Lleida arriba a la darrera fase per l’ascens a l'ACB per segona vegada en tres anys, en un bon moment de joc i resultats després de sumar 12 victòries consecutives.

La Final Four, que es jugarà al pavelló Madrid Arena el dissabte 8 i el diumenge 9 de juny, comptarà amb la presència dels quatre equips vencedors de les sèries de playoffs: Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos, Tizona Burgos i ICG Força Lleida . Un torneig que es juga en dos semifinals i una final a partit únic, en la que només un d'ells podrà ascendir a la màxima categoria.

Grup SEGRE donarà una àmplia cobertura a tota la competició amb l'emissió d'un programa especial de 'Lleida en joc' des del plató de Lleida TV, que es veurà per streaming per SEGRE.com i amb connexions en directe des del Madrid Arena.

Dissabte, 8 de juny 20.00 h TERTÚLIA PRÈVIA amb Eva Cortijo i la presència de Sergi Grimau, Joan Albert Cuadrat i Jordi Muñoz.



​20.30 h NARRACIÓ DEL PARTIT a càrrec de Dani Tejedor.



​22.15 h POSTPARTIT amb connexions des del Madrid Arena amb Marc Piqué i David Figuerola.

I si el Força Lleida arriba a la gran final...

Diumenge, 9 de juny 17.30 h TERTÚLIA PRÈVIA amb Eva Cortijo i la presència de Sergi Grimau, Joan Albert Cuadrat i Jordi Muñoz.



​18.00 h NARRACIÓ DEL PARTIT a càrrec de Dani Tejedor.



​19.45 h POSTPARTIT amb connexions des del Madrid Arena amb Marc Piqué i David Figuerola.

En cas que el Força Lleida no arribi a la gran final no hi haurà cap emissió.