Golejada sense brillantor

La selecció espanyola va golejar Andorra (5-0) al Nuevo Vivero de Badajoz, superior en una segona part en la qual va passar per sobre del seu rival, després d’anar-se’n al descans guanyant per la mínima gràcies a l’estrena golejadora d’Ayoze Pérez, abans que Mikel Oyarzabal firmés un triplet i Ferran Torres tanqués el marcador.

Un gran gest tècnic d’Ayoze va salvar una primera part poc vistosa, amb el seu gol als 24 minuts, abans que Espanya es desencadenés a la segona meitat i Andorra s’enfonsés físicament. Tres gols d’Oyarzabal en 20 minuts, entre el 53 i el 73, van donar forma a la golejada que va tancar en el 81 Ferran Torres.Un rival d’una entitat menor, la calor, la por a lesionar-se a pocs dies de l’Eurocopa. El que havia de ser una festa del gol va tardar a desfermar-se, un duel que torni sensacions als que ho necessitaven o l’oportunitat de guanyar-se la plaça abans dels tres descarts, es va convertir en el primer acte en un glop difícil de digerir que va salvar Ayoze, i va millorar sensacions en el segon. Va aprofitar la cita De la Fuente per realitzar proves en un onze de meritoris. Només tres d’inici amb cara de titular –Grimaldo, Pedri i Morata– i Espanya va enyorar futbolistes de la seua columna vertebral sense els quals tot perd sentit. L’absència de Rodri al comandament o el vertigen dels extrems Lamine Yamal i Nico Williams.A Pedri li va costar entrar en escena. En la seua primera aparició, a la fi, amb De la Fuente. Absent des del desembre del 2022 per lesions que van frenar la seua progressió, va anar de menys a més.

Mbappé brilla amb França amb gol i 2 assistències contra Luxemburg

La primera aparició de Kylian Mbappé després de l’anunci que jugarà al Reial Madrid va marcar ahir a la nit l’amistós de França davant de Luxemburg, que va acabar amb victòria local per 3-0 amb una petita exhibició de l’estrella gal·la. Mbappé va marcar un gol i va fer dos assistències per firmar una actuació amb què va demostrar haver recuperat la gana que va dir haver perdut aquesta temporada. Per la seua part, Bèlgica va fer els deures davant de Montenegro, derrotant els balcànics per 2-0 en un altre dels amistosos de preparació per a l’Eurocopa que va servir perquè el capità, Kevin de Bruyne, celebrés amb un gol els seus cent partits amb la selecció.