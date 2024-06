El Mercedes Trophy, demà a Raimat

El camp del Raimat Golf Club acollirà demà divendres el Torneig Nayper Motor, que arriba a l’edició número 18 i que està considerat un dels tornejos amateurs de golf de més prestigi a causa dels premis que entrega. Aquest torneig està integrat al circuit Mercedes Trophy, que aquest any celebra l’edició número 35. En el torneig s’espera la participació d’uns 140 jugadors, dels quals els millors clients del concessionari en primera i segona categories aconseguiran la classificació per a la Final Nacional, que tindrà lloc a La Manga Resort, del 27 al 30 d’aquest mes. D’aquí sortiran els tres representants espanyols a la Final Mundial al setembre a Alemanya.

Tots els jugadors del torneig lleidatà rebran un welcome pack (polo tècnic, gorra i un pack de boles TaylorMade) i gaudiran d’un dia de golf atapeït de premis especials i sorpreses. Així, la firma de material de golf TaylorMade patrocinarà el premi al drive més llarg en les seues dos categories, masculina i femenina. Per la seua part, la marca de sabateria Ecco regalarà al guanyador un parell de sabates de golf. Mercedes-Benz Financial Services premiarà la bola més propera amb un rellotge GPS. La marca Julián Ramos de Guijuelo organitzarà un premi molt especial també a la bola més propera amb un pernil per al guanyador. Un altre premi molt especial serà el de la Fundación Seve Ballesteros al més ben classificat en categoria escratx amb la invitació a participar en el torneig de guanyadors de la Fundació, a Pedreña (Cantàbria).

La Final Nacional es jugarà aquest mes a La Manga Resort i la Mundial, al setembre a Alemanya