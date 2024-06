Nacho Varela: “Madrid ha d’omplir-se de color bordeus”

Nacho Varela, base de l’ICG Força Lleida, sap la força que els transmet l’afició i per això espera que la lleidatana es faci notar a les grades del Madrid Arena. “La gent està demostrant que està molt motivada, es veu a les cues que hi ha cada dia i espero que vingui la quantitat més gran possible. Espero que Madrid estigui ple de color bordeus i que ens donin suport com han fet tota la temporada. Queda un últim esforç”, va afegir.

Quant al matx de les semifinals va assenyalar que “tenim moltes ganes que arribi el dia i jugar contra el San Pablo. Estem preparats i mentalitzats per a aquest partit, que ja sabem que serà dur. Però estem preparats per a tot”.

Va destacar també l’estat anímic en el qual es troba la plantilla. “L’equip té bones sensacions. Vam acabar el play-off amb un bon partit a Alacant, hem fet bons entrenaments aquestes dos setmanes i l’equip té ganes i molta motivació”, va afegir.

Així mateix, Varela va valorar del San Pablo que “és un rival molt fort i que té molta qualitat, però això és una Final Four i pot passar de tot. Cal sortir mentalitzats i amb confiança”.