Pràcticament esgotades les samarretes amb els colors de l’ICG Força Lleida

Tant les samarretes de la fase regular com les del play off estan gairebé esgotades.?

És tal la passió que ha despertat en l’afició lleidatana la disputa de la Final Four, en la qual està en joc una plaça d’ascens a la Lliga ACB, que pràcticament s’han esgotat les samarretes amb els colors del club.

Aficionats que es van atansar ahir a les oficines del Barris Nord explicaven a aquest diari que no havien pogut comprar samarretes, perquè estaven esgotades, i des del club van confirmar que només en queden algunes poques talles.?

Aquesta temporada el club tenia a la venda samarretes durant la fase regular, a un preu de 20 euros, en va fer una altra per al play off que es venia a 25 i als que van comprar l’abonament els en regalava una altra que també es podia comprar per 15€.