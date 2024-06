El Força Lleida, de nou en una Final Four

La del cap de setmana no és la primera Final Four de l'ICG Força Lleida, de fet és la segona en tres anys. L'anterior i per sorpresa es va disputar a Girona, a Fontajau, després que pràcticament estigués tot fet perquè es jugués a Madrid. Justament Estudiantes i ICG Força Lleida són els dos equips que repeteixen tot i que no estan aparellats a les semifinals.

Com tampoc ho van estar al 2022. Estudiantes es va desfer de Palència per passar a la final mentre a l'ICG Força Lleida li va tocar ballar amb un Girona amb tot un Marc Gasol com a president i jugador. Això sí, pocs minuts va jugar perquè es va resentir d'una de les moltes lesions que el van afectar durant la temporada. Disputada el 18 de juny, lleidatans i gironins es van enfrontar al segon partit.

Els de Gerard Encuentra, que debutava a la banqueta aquella mateixa temporada van ser els últims en aconseguir la plaça per la Final Four. Fins al quart partit es va allargar la seva semifinal contra un Cáceres que va plantar cara, i molt.

L'afició es va desplaçar en massa a la capital gironina, sobretot en cotxes particulars, i va gaudir d'un partit en que, finalment, els lleidatans van acabar perdent per 68 a 77. Michael Carrera, amb 13 punts, i Ignacio Rosa, amb 12, van ser els dos jugadors millor valorats, mentre el màxim anotador va ser un Marc Hugues que va aconseguir 14 punts. Kavas i Cuellar no van jugar ni un minut.

D'aquella final a quatre han passat dos temporades i ara l'afició també s'ha desplaçat en massa fins a Madrid amb l'esperança que el resultat sigui diferent.