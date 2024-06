Marc Garcia, nou entrenador del Lleida Esportiu

L'exentrenador de l'Alzira, Marc Garcia, ja és nou entrenador del Lleida Esportiu. El club ha anunciat en un comunicat, el fitxatge de Garcia, per la temporada 2024-2025.

El Lleida Esportiu tenia dues opcions damunt de la taula, Garcia, que és el que està més a prop de signar, i l'altre era Íñigo Idiakez, germà de l'exentrenador del Lleida Imanol Idiakez, entrenador que acaba d'aconseguir l'ascens amb el Deportivo de la Corunya. En el cas d'Iñaki, el darrer club era el Real Unión de Irún, equip del que va ser cessat el passat 1 d'abril.

Marc Garcia, centrecampista que precisament va jugar amb l'Alzira, equip amb el que va debutar amb 22 anys, va deixar la banqueta a final d'aquesta temporada, aconseguint la salvació del conjunt a una jornada del final de la lliga.

Com a entrenador de l'Alzira s'ha enfrontat en els dos partits d'enguany contra el Lleida. En el partit d'anada, al Suñer, el Lleida va guanyar 0-2, i a la tornada, al Camp d'Esports, l'Alzira va tornar a perdre contra els blaus, 3-1.

Ángel Viadero diu adéu com a tècnic del Lleida

Ángel Viadero no continuarà com a entrenador del Lleida la pròxima temporada. Així ho va fer ahir públic el club en un comunicat on va explicar que es va prendre la decisió de mutu acord amb el tècnic càntabre, considerant que s’ha “tancat un cicle”.

Des del final de la temporada, la direcció esportiva i Viadero s’havien donat un temps de reflexió per decidir si s’havia d’allargar la vinculació de l’entrenador de cara a la pròxima temporada, ja que el seu contracte expirava el 30 de juny. Però les dos parts han decidit posar fi a l’etapa de Viadero a la banqueta blava, un any i mig després de la seua arribada. El club anunciarà el seu substitut ben aviat i es descarta per complet la tornada de Molo, que ahir es va acomiadar del Tarazona.

Viadero va voler acomiadar-se de l’afició amb una carta en la qual va mostrar el seu agraïment a “les persones que he conegut al club” i es va mostrar “impressionat per l’educació, el respecte i l’alegria que des de la meua arribada m’ha mostrat la ciutat”.

En aquesta mateixa línia, va agrair “l’enorme afecte de la ciutat i les seues comarques cap al seu equip”. “Aquesta identificació és la millor llavor per a un futur. En tots els camps, sempre hi havia el nostre escut a les grades i això és el que dona força a un club”, va concloure.A més, el president Luis Pereira també va deixar un missatge públic a Viadero, algú que “va arribar com a tècnic i se’n va com a amic”. “Va vetllar pels interessos del club com a propis i em donava seguretat quan guanyàvem, però també quan perdíem sabent que aportaria el remei”, va dir el president, que va valorar que “en una temporada amb errors arbitrals que ens van penalitzar, mai va esgrimir excuses”.