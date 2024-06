El Lleida manté els preus dels abonaments per la propera temporada

El Lleida CF mantindrà els preus dels abonaments al Camp d'Esports d'aquesta temporada per la vinent. Així ho ha anunciat el club en la roda de premsa de presentació de la nova campanya d'abonats, sota el lema "Més Forts, més Lleida". L'adjunt a la presidència, Marc Torres, ha explicat que l'eslògan de la campanya surt de la idea del club de "ser més Lleida que mai, ja que volem ser un projecte de ciutat i també arribar al territori per ser més forts encara".

Tot i que el club no s'ha marcat una xifra a assolir com a objectiu, Marta Pereira, directora general, ha deixat clar que "volem superar els abonaments amb els que hem acabat la temporada", que són 2.562. A més, també va apuntar que l'abonament només inclou partits de Lliga i de pretemporada. Així, el partit de Copa del Rei que el Lleida té assegurat jugar a casa, no estarà inclòs.

Com a novetat enguany, el període per fer renovacions i nous abonaments començarà alhora, a partir del proper dilluns, i es podrà fer online o a les oficines del club, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i dimarts i dijous també de 18.00 a 20.00. A més, el carnet es podrà recollir a les oficines o també hi ha l'opció per rebre'l a casa, amb un cost addicional de cinc euros i es podrà tenir en format físic, com és habitual, o en format digital, també novetat.

Les tarifes de la propera temporada

Tot i que els preus són els mateixos i els abonaments per a adults oscil·laran entre els 60 euros a la grada d'animació i els 220 per tribuna, el club sí que vol potenciar la presència de la gent jove al camp. Per això, ha canviat les franges d'edat en els abonaments per joves per abaratir els preus.

Així, s'ha creat la categoria Benjamí, per a infants de 0 a 4 anys que tindran el carnet gratuït, i la franja Infantil, que abans anava dels 1 als 11 anys, ara abasta dels 5 fins als 15, amb un abonament a un preu únic de 15 euros.

El preus de la nova campanya d'abonaments del LleidaLleida CF

Com a conseqüència d'això, l'abonament Som i Serem, a un cost de 55 euros, passa d'incloure als joves d'entre 11 i 17 anys i ara estarà reservada dels 15 als 20 anys. Així, la categoria d'adult no començarà als 18 anys, sinó que ho farà als 21, amb uns preus de 220 euros a tribuna, 150 a lateral i 110 al gol, més enllà del carnet a 60 euros de la categoria animació (al Gol Nord), que requereix ser soci d'una penya.

A més, també es manté l'abonament familiar al lateral, a un preu de 220 euros per dos adults i dos nens, i es crea un nou carnet familiar a tribuna, per 440 euros. Pel que fa a les persones jubilades o amb discapacitat, el carnet tindrà un preu de 110 euros a lateral i gol, i de 150 a tribuna.

Torres també ha explicat que n0 s'ha tingut en compte que, a hores d'ara, els dos primers partits a casa de la propera temporada s'haurien de jugar a porta tancada. "Encara no sabem del cert si serà així, si serà només un o el tancament serà parcial. Quan sigui segur, aplicarem les mesures per adaptar-se", ha declarat.