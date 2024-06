Marató de relleus al Sícoris en memòria de Manel Ribes

Els amics de Manel Ribes, un ciclista de 63 anys del barri de la Bordeta que va morir el 31 d’agost de l’any passat al xocar contra una barra d’una tanca trencada d’un pont a Sudanell, han organitzat aquest diumenge a les instal·lacions del Sícoris Club una marató de relleus en la seua memòria i a tall d’homenatge.

Manel Mullor, Miquel Piñol, Aleix Bollo, Roger Arcarons, Òscar Juanes, Aurèlia Prats i Joan Pere Fabregat són els impulsors d’aquesta prova, que va deixar de fer-se fa uns anys al club sicorista i que ara es recupera amb voluntat que tingui continuïtat recordant la figura del company mort.

La prova comptarà amb gairebé una trentena d’equips de quatre corredors cada un, alguns dels quals mixtos (dos dones i dos homes) i algun d’exclusivament femení. Cada un haurà de fer 35 voltes a la pista d’atletisme del Sícoris excepte el primer que completarà mitjana volta més fins als 42,195 quilòmetres de la mítica prova del soldat grec Filípides quan va recórrer aquesta distància per anunciar la victòria davant dels perses.Entre els equips participants n’hi haurà un de bombers i un altre de format a parts iguals amb bombers i atletes del club Xafatolls. “Pensem que serà molt emotiu i que el record del Manel perduri. Per exemple, hem aconseguit que els bombers portin el camió antic que tenien, el de la Cavalcada de Reis, i des de l’escala del vehicle es desplegarà una gran lona amb la foto del Manel quan corria”, explica Manel Mullor, que va fer el seu particular homenatge al seu amic Manel Ribes quan al març va córrer i va acabar la marató de Tòquio, l’única de les sis Majors que li faltava per completar.La prova començarà les 9.00 i la inscripció de cada equip encara pot fer-se al preu de 48 euros (12 per cada atleta), ja que avui es tanca el termini per apuntar-se. En la inscripció s’inclou com a obsequi una samarreta tècnica, la bossa del corredor i entrepans i begudes, a banda de participar en un sorteig de regals.