Cubarsí, descartat en una llista amb 4 blaugranes

El blaugrana Pau Cubarsí, el jugador del Girona Aleix García i Marcos Llorente, de l’Atlètic de Madrid, són els tres descarts que va realitzar Luis de la Fuente per donar forma a la llista definitiva de 26 jugadors de la selecció espanyola per a la disputa de l’Eurocopa 2024 que es disputarà a Alemanya en la qual, després del descart del jove Cubarsí, hi haurà quatre jugadors del Barça.

Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri i Fermín López seran els representants blaugrana en la cita europea, en la qual l’equip amb més representants serà la Reial Societat, amb cinc. A banda de Lamine Yamal, la resta de futbolistes catalans a la llista seran David Raya (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea) i Dani Olmo (Leipzig).Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, va reconèixer ahir que tenia “molt clar” el grup dels 26 elegits per a la disputa de l’Eurocopa. “Tenia la idea abans de venir, l’estructura de la convocatòria de 26 per posicions, alternatives i escenaris diferents. Sempre estàs obert a fer un canvi de decisió per una sensació que no s’ha produït perquè ho tenia molt clar”, va reconèixer en roda de premsa el tècnic, que va agrair la professionalitat als tres jugadors descartats.En el cas de Cubarsí, que es disputava la plaça de central amb Vivian, la seua absència a l’Eurocopa fa esperar que sigui inclòs a la llista dels Jocs Olímpics de París que es jugaran poques setmanes després.Des de l’entorn del jugador expliquen que la decisió del seleccionador busca no sobrecarregar el jugador amb dos competicions, com ja va passar el 2021 amb Pedri. Tanmateix, el seleccionador va negar que aquesta sigui la causa de la seua absència.El conjunt espanyol disputarà avui (21.30) el seu últim amistós abans de debutar a l’Eurocopa. Ho farà a l’estadi mallorquí de Son Moix, davant d’Irlanda del Nord. El seleccionador podrà comptar amb els madridistes Nacho, Carvajal i Joselu, a més de Laporte, que no van estar en l’amistós de dimecres davant d’Andorra perquè encara no estaven concentrats amb el grup.

Mariona Caldentey s’acomiada del Barça “per la porta gran”

Mariona Caldentey va assegurar ahir que se’n va d’un Barcelona que és el club de la seua vida “per la porta gran” i amb la sensació d’haver estat important en la consecució del pòquer de títols d’aquesta temporada, sent a més la cinquena màxima golejadora històrica de l’equip i, amb 25 títols, la quarta jugadora amb més títols, però creu que és moment d’afrontar “nous reptes”. “Anar-se’n del Barça per voluntat pròpia sempre és difícil, perquè sabem el que representa aquest escut i la història que té”, va manifestar la balear en la seua roda de premsa de comiat, en la qual va estar acompanyada per gairebé totes les seues companyes. A més, no va poder contenir les llàgrimes al recordar el seu pare, ja mort, el qual li va inculcar “estimar aquests colors de petita”.