Pantalla gegant davant del pavelló Barris Nord per veure l’ICG Força Lleida - San Pablo Burgos

El Força Lleida i la Paeria, amb la col·laboració de San Miguel i Bivid, instal·laran una pantalla gegant a la marquesina del pàrquing del pavelló Barris Nord, amb entrada gratuïta, des d’on es podrà seguir el partit de semifinals d’avui i, en cas de victòria, també la final de demà. Hi haurà servei de bar a preus populars.

Els de Gerard Encuentra arriben a la cita més important de l’any i, potser, de la història de l’entitat, com l’equip més en forma de la competició. Els números així ho demostren. L’ICG Lleida porta acumules dotze victòries, les nou últimes de la Lliga regular i les tres del play off de quarts en el qual va escombrar de la pista a l’Alacant. Però les xifres encara són més marejadors si es llança la vista una mica més enrere, i és que els lleidatans han guanyat la barbaritat de 23 dels últims 26 partits que han disputat, una autèntica animalada per a un equip que és molt lluny dels pressupostos que tenen, per exemple, dos dels seus rivals aquest cap de setmana al Madrid Sorra, Estudiants i San Pablo Burgos.

Sobre el paper es podria dir que el duel d’aquesta tarda (20.30h) és com una final anticipada entre els dos equips que arriben en millor forma, no en va els burgalesos, al marge de l’anell de favorits per la seua condició de exACB, acumulen deu victòries, set d’elles a la Lliga i les tres del play off, ja que també van resoldre la seua eliminatòria de quarts amb un clar 3-0 davant del Valladolid.

Gerard Encuentra reconeix que el seu equip arriba més preparat del que ho estava fa dos anys enrere i assegura que “venim molt motivats, més preparats i amb ganes de cargolar-la grassa”, mentre afegeix: “l’experiència ja la vivim i ara anem amb una altra mentalitat que no és només viure l’experiència. És un premi al que estem fent aquests últims anys d’estar lluitant sempre per estar aquí com un equip gran, perquè volem ser grans. Ara ens toca viure una Final Four i amb un punt més d’experiència, en un millor moment de forma i més preparats”.

El tècnic lleidatà no creu que el San Pablo Burgos “ens tingui por” per la gran ratxa que acumula el seu equip, ja que opina que és una plantilla “dissenyada per jugar per aquests reptes. En canvi, nosaltres, quan comença la temporada el nostre objectiu principal no era jugar la Final Four, que òbviament la volíem jugar, però si veus les plantilles d’inici, la del San Pablo és per assumir la pressió que té per ascendir. No crec que ens tinguin por, com tampoc no els n'hi tenim a ells”, va assegurar.

Encuentra tampoc creu que el seu equip noti gaire la pressió perquè “és un grup molt fort en aquest aspecte”, i va deixar clar que no venen a completar el cartell de la Final Four. “Arribem en un bon moment i no venim a veure què passa, venim a guanyar i a gaudir-ne. Són partits que tot jugador i entrenador volem viure i anem a gaudir-los i a competir-los de la millor manera que puguem”, va indicar.