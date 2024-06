La lleidatana Berta Segura accedeix a semifinals del 400

La lleidatana Berta Segura va passar ahir a semifinals del 400 de l’Europeu d’atletisme amb un temps de 51.92 segons, la seua millor marca personal, que li va valer per ser tercera en la seua sèrie eliminatòria, darrere de la txeca Lurdes Manuel (51.36) i la italiana Alice Mangione (51.71). Segura va accedir a la següent ronda amb el quart millor crono de les 12 classificades, entre les quals no hi va haver la neerlandesa Femke Bol, exempta d’aquesta ronda i màxima favorita a l’or. La més ràpida de les sèries va ser l’atleta francesa Amandine Brossier amb 51.30 segons. L’atleta lleidatana, entrenada per Iván Espílez, va córrer pel carrer 3 en la seua sèrie i, amb 21 anys, en el debut absolut continental en els 400 metres –a Múnic 2022 va córrer amb el relleu 4x400–, va aconseguir la setena millor marca estatal de tots els temps i la tercera sub-23. Conscient que ahir havia de competir entorn de la seua millor marca personal (52.10) i superar el primer escull de l’Europeu, Segura va arriscar, va sortir molt ràpida, va cobrir els primer 100 metres en 12.70 segons i va marcar els millors parcials de la seua sèrie en els 200 (37.54) i els 300 (37.54). Només en el tram final va perdre marge i es va veure superada per Manuel i Mangione, encara que va baixar dels 52 segons i va establir un nou rècord de Catalunya. Avui disputarà les semifinals de la distància a partir de les 20.05.

D’altra banda, el barceloní Paul McGrath va aconseguir ahir la medalla de plata en la prova masculina de 20 quilòmetres marxa dels Campionats d’Europa. McGrath, de 22 anys, només va ser superat per l’actual subcampió mundial, el suec Perseus Karlström. Va completar el podi l’italià Francesco Fortunato. La de McGrath va significar la segona medalla per a l’equip espanyol en aquests Europeus després de la de bronze aconseguida divendres per la lleonesa Marta García en els 5.000 metres, polvoritzant el rècord d’Espanya. Quique Llopis va aconseguir després la plata en la prova de 110 metres tanques. L’atleta valencià va ser segon amb millor marca personal (13.16) i només superat per l’italià Lorenzo Simonelli (13.05), que es va emportar l’or davant del seu públic.