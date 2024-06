A un pas de Tercera Federació

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida es va imposar ahir amb solvència al Figueres per 3-1 en el primer partit de la final del play-off d’ascens a Tercera Federació. Els lleidatans van mostrar una fantàstica versió de si mateixos i van ser capaços d’anul·lar els seus rivals, que no van generar grans ocasions de perill fins als instants finals del partit. Amb aquesta victòria, el conjunt de Xavier Bartolo dona un cop sobre la taula i encarrila l’eliminatòria, que es decidirà la setmana que ve a l’estadi municipal de Vilatenim.

Els de Cappont van començar manant en el xoc des del xiulet inicial i haurien pogut avançar-se en el marcador en diverses ocasions. La primera va arribar als 30 segons, amb un mà a mà de Konu davant del porter visitant, que el davanter va acabar enviant fora. Posteriorment, en el minut 5, Bayu va enviar una volea al travesser i al 10 Youssef va aprofitar un error del central visitant Genís que el va deixar sol davant de Quintanas, però va acabar caient a terra i deixant escapar una ocasió d’or per avançar els seus. Fins al minut 20, el matx va ser un monòleg dels locals. Tot i així, en un contraatac iniciat per Khalid, els visitants van estar a punt de castigar el desencert dels davanters lleidatans amb un tret de Moha, que Puiggrós va poder enviar a córner. Malgrat l’escomesa dels empordanesos, l’Atlètic Lleida va continuar insistint en atac i en el minut 30, després d’una gran jugada per la banda de Bipe, Youssef va inaugurar el marcador amb una rematada de cap que va enviar el duel al descans amb un mínim avantatge local (1-0).A la represa, els visitants van tenir alguns moments de lucidesa, però els de Bartolo van recuperar el control i van continuar apretant. En el minut 55, després d’una jugada embolicada dins de l’àrea del Figueres, l’àrbitre va assenyalar un penal per mans. Peke va ser l’encarregat de llançar-lo i, malgrat que el col·legiat va manar repetir-lo per invasió d’àrea, el centrecampista no va fallar i va ampliar l’avantatge (2-0). Amb el segon gol, els locals no van parar d’insistir i en el 73 Motes va recuperar una pilota en camp rival i va deixar sol Konu, que va vèncer el porter i va col·locar el 3-0 en el marcador. En els minuts finals, Bartolo va donar entrada a Amine per formar una saga de tres centrals. Tot i així, el Figueres va aconseguir trobar una fissura i Sánchez va anotar un golàs per l’escaire, establint el 3-1 definitiu i donant una mínima oportunitat al seu equip de cara al partit de tornada.

Bartolo: “Avui s’ha vist una de les millors versions de l’equip”

El tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va afirmar després del matx que “possiblement s’ha vist una de les millors versions de l’equip aquesta temporada. Ja portem diverses jornades competint molt bé i això dona molta confiança als jugadors, que han trobat en aquest play-off un gran al·licient”.També va destacar el caràcter ofensiu de l’equip i va declarar que “sempre hem estat un equip amb molta capacitat de generar perill i és important que ho continuem sent perquè ho necessitarem en el partit de tornada”.Sobre el pròxim duel, va dir que “el prepararem com un partit més”. “És cert que arribem amb avantatge, però haurem de fer un gran partit si volem ascendir”, va concloure.