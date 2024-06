“Volem fer-la grossa”

El tècnic de l’ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, espera continuar amb la bona dinàmica després de superar les semifinals per l’ascens i confia en els seus jugadors avui davant de l’Estudiantes a la final dels play-offs per estar la pròxima temporada a la Lliga ACB, un duel històric contra un equip històric. “Serà difícil i nosaltres el que hem de fer és centrar-nos a jugar a bàsquet. Cal aïllar-se del soroll i la nostra afició, al final, serà la que ens donarà l’impuls i tant de bo puguem acabar de fer-la grossa.”

Els jugadors celebren la victòria al costat de la grada bordeus.Javi Enjuanes.

Sobre l’afició de l’ICG Força Lleida, que es va fer notar i molt al Madrid Arena durant l’enfrontament de semifinals, l’entrenador lleidatà va assenyalar que “és espectacular. És la millor afició de la Lliga i tant de bo s’emportin el premi més que merescut de tenir l’equip a la màxima categoria”.

Pel que fa a les claus per aconseguir la victòria davant d’un dels equips més potents, amb més pressupost de la LEB Or i construït just per a l’ascens directe a la Lliga ACB, Gerard Encuentra va manifestar que “en aquests moments es demostra que som una pinya i els jugadors confien cegament en el treball i en el que fem. En el partit hi ha hagut moments en què semblava que es podia complicar molt la cosa i hem sabut mantenir els nervis”.

El públic que va viure el partit a la pantalla del Barris Nord, prop de 700 persones, va embogir amb el triomf. Magdalen Altisent

En relació amb com es va desenvolupar el matx davant els burgalesos, el tècnic lleidatà va manifestar que “en el primer quart hem pecat de nervis, ens ha costat moure la pilota com estem habituats i ells estaven molt més còmodes. Però tota la primera meitat ha estat de dinàmiques. Hem sabut patir i mantenir-nos allà. En el tercer quart hem sortit molt més endollats, amb més energia, jugant millor en atac. L’únic negatiu era que el San Pablo estava agafant molts rebots i nosaltres fallàvem molts tirs lliures. Al final ha estat molt igualat i hem jugat uns minuts excepcionals”, va afegir l’entrenador de l’ICG Força Lleida després del duel davant del San Pablo de Burgos. Quant a la sentència del xoc de semifinals, que va arribar amb uns moments excepcionals de l’equip a nivell defensiu, Encuentra va assenyalar que “el nivell defensiu d’aquells moments ha estat molt alt i no hem deixat que anotessin fàcil, controlant el rebot, la qual cosa ens donava certa seguretat a l’hora d’atacar”.

Un sector del Madrid Arena es va tenyir de color bordeus.FEB

Sobre com es prepara un encontre amb tan poc temps de marge, Gerard Encuentra va fer broma dient que no ho sabia, ja que “és la meua primera final”. Després va aclarir que durant aquestes setmanes el cos tècnic ha estat estudiant els tres equips que van completar el cartell de la Final Four de la LEB Or. A banda del San Pablo, també van tenir al cap treballar sobre Estudiantes i Tizona. “A nivell de cos tècnic hem tingut en compte tots els equips i interiorment hem treballat en tots els escenaris. Contra el San Pablo hem superat un repte difícil, però crec que el grup té molt equilibri i portem un scouting de tots els equips. Ara només ens queda transportar-ho als jugadors i posar-ho tot sobre la pista per assolir l’objectiu que hem estat perseguint durant tota la temporada”, va concloure el tècnic lleidatà.

Esports Finalistes!!! Xavi Pujol

Prop de 700 persones a la pantalla gegant

A Lleida, prop de 700 persones van seguir el partit a través de la pantalla gegant que la Paeria i el Força Lleida, juntament amb la col·laboració de San Miguel i Bivid, van instal·lar a la marquesina davant del pavelló Barris Nord. La Paeria duplicarà avui el nombre de cadires i l’espai per poder seguir la final. Val a recordar que l’entrada a l’espai habilitat és lliure i gratuït i s’hi pot accedir des de dos hores abans del partit. Es posaran 500 cadires.

“Ha sigut ser una exhibició i demà, ACB”

El president de l’ICG Força Lleida Albert Aliaga estava eufòric després del partit. “Demà (per avui), veniu, lleidatans, que hi falta gent, aquí. Estem a tan sols una. Ha estat una exhibició i cal donar les gràcies a tota la gent que ha vingut. Demà ACB”, afirmava. Javi Vega també elogiava l’afició. “S’ho mereixen gairebé més que nosaltres. Me n’alegro molt per ells. Demà hem de ser nosaltres”, assenyalava el madrileny.