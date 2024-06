Finalistes!!!

A la final!!! L’ICG Força Lleida va mantenir el somni de l’ACB més viu que mai després de tombar un dels grans favorits, el San Pablo Burgos (77-80), en una altra exhibició coral i aquesta tarda (18.00) lluitarà perquè Lleida torni a viure un ascens a la màxima categoria 23 anys després. Ni les individualitats del rival, ni els àrbitres, que van desqualificar Gerard Encuentra a l’inici de l’últim assalt –una cosa previsible ateses les designacions de Paula Lema i García León– van poder amb un equip lleidatà que va tornar a fer una altra exhibició coral per allargar una ratxa descomunal i plantar-se a un pas del somni de l’ACB.

El gran premi que hi havia en joc, ni més ni menys que un lloc a la finalíssima per ascendir la Lliga ACB, va fer que el partit arranqués amb nervis pels dos bàndols, la qual cosa va motivar un joc una mica desmanegat i amb alguna pèrdua de pilota fruit de l’ansietat. Amb el pas dels minuts la situació es va asserenar i després de diversos intercanvis en el comandament del marcador, va ser el San Pablo el que va fer un intent d’anar-se’n en el lluminós de la mà de Fischer i Corbalán (10-6, m.5).

Gerard Encuentra va moure ràpidament les seues fitxes i va donar entrada primer Nacho Varela, Jaume Lobo i Kurt Kuath, i un minut després va completar el canvi de tot el quintet titular amb la incursió en pista de Vega i Brito. La situació no va semblar variar, sobretot per l’encert d’Ignacio Rosa. L’ex del Força Lleida va encadenar dos triples que van situar la màxima renda fins aquell moment, set punts (18-11), però un tir lliure de Varela i un triple de Lobo amb tir addicional van reconduir la situació per a un ICG Força Lleida que va arribar al final del primer quart cedint només de dos punts (20-18) malgrat estar lluny de la seua millor versió.

Lobo, màxim anotador lleidatà, intenta una entrada a cistella. - Javi Enjuanes

L’equip de Gerard Encuentra no estava jugant gens fluid, amb poca circulació de pilota i moltes dificultats per trobar llançaments alliberats per als seus tiradors, que sempre tenien algun rival que els pontejava el tir. L’encert de Krutwig va mantenir la sortida de segon període del Burgos, però un desencadenat Corbalán va fer disparar les diferències de nou. L’escorta argentí va encadenar dos triples que van permetre al seu equip recuperar els set punts de renda (31-24, m.15) i van obligar el tècnic lleidatà a parar el partit per primera vegada. De tornada a la pista, una altra cistella de Corbalán va elevar l’avantatge burgalès a nou punts (33-24, m.16), la màxima fins a aquell moment.

Era la primera situació crítica que travessava l’ICG Força Lleida i la va resoldre a base de grapa, des de la defensa i amb un Jaume Lobo on fire. Un triple i una falta forçada quan l’escorta barceloní es disposava a anotar el tercer de la nit, juntament amb una cistella sota el cèrcol de Simeunovic, van permetre als de bordeus completar un parcial de 2-8 i situar-se a tan sols tres punts (35-32), diferència que al final acabarien deixant al descans en dos (37-35) després d’un darrer triple de Villar.

Gerard Encuentra, que va acabar eliminat, celebra la victòria.Javi Enjuanes

El Força Lleida començava a assemblar-se una mica al que havia meravellat en els últims mesos, en els quals va deixar xifres marejadores, amb dotze triomfs seguits –els nou últims de la fase regular i els tres del play off davant de l’Alacant– i 23 partits guanyats dels últims 26. Aquestes xifres eren suficients per no descartar un equip que havia tornat al partit. Encuentra, abans d’encarar els vestidors va arengar els seus perquè es creguessin que la gesta era possible, i amb aquesta premissa van tornar a pista per afrontar la decisiva segona meitat, que va arrancar amb una tècnica sobre Encuentra de Paula Lema, que ja va desqualificar el tècnic la passada temporada davant del Corunya.

El San Pablo va tornar a situar-se amb sis punts de renda (43-37) amb el tercer triple de Corbalán, però el Força Lleida va contraatacar immediatament i amb un parcial de 0-8, amb dos triples seguits d’un Matulionis amb ganes de reinvindicarse després de tres errors seguits des de més enllà de 6,75 i un contraatac culminat per Simeunovic, va capgirar el marcador i va tornar a manar en el lluminós (43-45). Cuspinera va haver de demanar temps mort i el seu equip, malgrat el tercer triple seguit de Matulionis que situava tres punts a dalt el Força Lleida (45-48), va tornar a prendre el comandament gràcies a dos triples de Vene, inèdit fins llavors, i a una penetració de Corbalán (53-48).

Villar celebra l’acció que va lligar el triomf amb el 77-80 final.FEB

Però el quadre lleidatà no es va enfonsar i va replicar amb Kuath fent miques el cèrcol burgalès per tancar el tercer període amb tot per decidir-se (60-60). L’últim quart va arrancar amb la segona tècnica sobre Encuentra, ara de García León, l’únic que l’havia expulsat aquest any (a Fuenlabrada). Però ni així van poder amb un equip que se sent invencible, i ho va demostrar de nou. Jordi Ribas va agafar les regnes i l’equip, ferit en l’orgull, va treure el millor i va posar la por al cos al San Pablo.

Va gestionar bé els últims minuts, amb avantatges sempre mínimes i aparicions estel·lars, com un 2 +1 de Matulionis per situar el 70-71, o un triple de Hasbrouck que contestava un altre de Vene (75-76). A poc més d’un minut per al final, Villar, molt desapercebut ahir, va robar una pilota i va situar tres punts a dalt al Força Lleida (77-80) amb només 50 segons per jugar-se.

Cuspinera va demanar temps, però va perdre la pilota i Hasbrouck va desaprofitar la sentència. El tècnic burgalès va tornar a parar el partit amb 5:6 segons per a preparar l’última jugada, però ni n’hi va haver, nou robatori de pilota i el Força Lleida que es plantava a la final, a un esglaó només del somni de l’ACB.

Estudiantes no falla davant del Tizona i jugarà la final

L’Estudiantes va complir amb el guió i es va plantar a la gran final de la Final Four després de derrota per un clar 86-62 el Tizona Burgos en la primera semifinal. El quadre col·legial va aconseguir una renda de deu punts al final del primer quart que va saber rendibilitzar durant els dos següents i va acabar sentenciant en l’últim davant d’un Tizona ja entregat.