Així serà la rua de celebració de l'ascens del Força Lleida a l'ACB

La ciutat Lleida es bolcarà aquest dimarts en la celebració de l’ascens del Força Lleida a l’ACB. Així, els jugadors, el cos tècnic i directius del club participaran en la rua de campions des del pavelló municipal Barris Nord fins a la Paeria en un autobús descobert. Està previst que el bus comenci la rua a les 18 hores al pavelló municipal Barris Nord que es dirigirà per l’avinguda Prat de la Riba, carrer Sant Ruf, carrer Anselm Clavé, Rambla Ferran. A les 18.30 s’aturarà a la Diputació de Lleida on es farà la primera recepció institucional.

Després d’aquesta aturada, la comitiva es dirigirà per Rambla Ferran fins a la Paeria, per la porta de l’avinguda de Blondel (on es tallarà el trànsit a partir de les 18.15 h). A les 19.15 aproximadament es farà a la recepció institucional a l’Ajuntament de Lleida, encapçalada pel paer en cap, Fèlix Larrosa. A les 19.45 h, el Força Lleida sortirà al balcó del Palau de la Paeria per celebrar l’ascens a l’ACB amb l’afició.

En cas que l’afició vulgui acompanyar la comitiva durant el recorregut de l’autobús de l’equip, ho podran fer darrere del bus, fins la zona de Rambla Ferran. En tot moment, la rua anirà custodiada per agents de la Guàrdia Urbana que aniran tallant el trànsit per on passi la comitiva.