Gerard Encuentra: “Ens queda per al record”

El tècnic de l’ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, era un home feliç després del partit ja que l’ascens a la Lliga ACB és la culminació de mesos de treball d’una plantilla que passarà a la història pel seu èxit esportiu, però també pel bon ambient de què s’ha envoltat. “Han fet un treball excepcional perquè són una pinya i s’ho passen molt bé jugant junts. Han estat a un nivell molt alt, molt concentrats, amb les idees molt clares i es mereixen tot el bo que els pugui passar en el món del bàsquet i segur que això ho recordaran la resta de les seues vides.”

Abans de contestar a les opcions que tenia l’ICG Força Lleida d’aconseguir l’ascens, els jugadors van dutxar amb aigua Encuentra, que va poder respondre després. “Crec que hem fet tots molt bon treball al llarg de la temporada quant a la preparació dels partits. Sabíem que tindríem les nostres possibilitats, hem estudiat molt bé els rivals i els jugadors ho han executat a la perfecció. Al final pots plantejar moltes coses, imaginar-te’n d’altres, però els que juguen i fan les cistelles són ells. I ho han fet a un nivell que ha deixat en xoc l’Estudiantes”.Sobre les claus, Encuentra va assenyalar que “veníem fent molt bon bàsquet i, com he dit, ens ho passem molt bé jugant junts. Quan ajuntes tot això, doncs es trasllada a la pista. Juntament amb l’afició, són la clau d’aquest ascens.”

Sobre si és l’home de moda a les banquetes del bàsquet estatal, el lleidatà va dir que “ara mateix em sento molt feliç, perquè hem fet molt bon treball al club. Si haguéssim dit a l’agost que anàvem a ascendir, ens haurien tancat en un manicomi. L’únic que intento és treballar el millor que sé però, com he dit, al final la clau són els jugadors. La química ha estat molt bona i hem cregut en el que fèiem. Els veies entrenar-se aquests dies i no volien perdre ni entre ells. És una passada.” Finalment, sobre el paper de tapat de la Final Four, Encuentra va dir que “no ho hem pensat. Hem fet el nostre bàsquet i no ens importava el que pensessin de nosaltres. Això és també part de l’èxit”. Quan va ser preguntat sobre el seu futur i els cants de sirena del Manresa, Encuentra va dir que l’any que ve estarà “a Lleida, gaudint de la Lliga ACB”.

Per la seua part, el president del Força Lleida, Albert Aliaga, va dir que “hem fet història. Semblava que érem els convidats de pedra, que ens anava a guanyar el San Pablo en semifinals i després l’Estudiantes ens anava a passar per sobre. Però quan Lleida està unida pot amb tot. No hi ha paraules per descriure el que sentim tots, els que són a la grada i els que han estat al Barris Nord. Gràcies per estar amb nosaltres!”. D’altra banda, va afegir que “l’hem fet molt grossa. Ara ho celebrarem en gran amb tota la ciutat perquè els que som de bàsquet de tota la vida sabem el que això significa. No us preocupeu, que farem un projecte interessant a la Lliga ACB. Intentarem celebrar-ho dimarts amb tota la ciutat i la setmana que ve posarem fil a l’agulla per començar a planificar tot el que ens toca”.