Kayak Sort i AE Pallars copen els podis en el Campionat d'Espanya

Les finals del XXII Campionat d’Espanya de piragüisme d’estil lliure, en la modalitat K1, es van disputar ahir a Sort amb una gran actuació dels dos equips lleidatans, el Club Kayak Sort i l’Associació Esportiva Pallars, que van aconseguir cinc i tres podis, respectivament.

El Club Kayak Sort va obtenir 146 punts entre tots els seus palistes, col·locant-se en la segona posició de la taula, només darrere del Salt-Ter, que en va aconseguir 228. D’altra banda, el Pallars va recollir 80 punts, que no li van valer per entrar al podi, quedant-se a tan sols quatre punts del tercer classificat, el San Sebastián.En la categoria Júnior Masculí, Nil García (Kayak Sort) va obtenir la primera plaça i Serni Boada (Pallars), la tercera. En Sènior Masculí, Urko Cot (Pallars) va quedar en primera posició i Adrià Ovando (Kayak Sort) es va agenciar la tercera plaça. En la categoria de veterans, Oriol Colomer (Kayak Sort) va aconseguir la segona millor marca, seguit per Joan Marc Parra (Kayak Sort), que va tancar el podi.D’altra banda, en les modalitats femenines, Gabriela Sabaté (Pallars) va obtenir la segona posició de la categoria Júnior, la mateixa que Kira Carreto (Kayak Sort) en la categoria sènior.