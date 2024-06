L'Alpicat haurà de remuntar

L’Alpicat es va obligar ahir a remuntar la final de Nacional Catalana Femenina al caure contra el Bigues i Riells (3-2) en el primer compromís. L’equip dirigit per Mats Zilken va anar a remolc durant tot el partit i ara haurà de sumar dos victòries seguides contra el mateix rival per obtenir l’anhelada tornada a l’OK Lliga Femenina. El conjunt local, que va acabar campió de la fase regular amb 19 punts sobre l’Alpicat, es va avançar molt aviat. La italiana Erika Ghirardello va aprofitar la primera ocasió clara del duel per establir l’1-0 favorable al Bigues i Riells. Les barcelonines van buscar amb insistència el segon gol, però l’Alpicat no va acusar el cop i va anar deixant els nervis de banda. D’aquesta forma, als 6 minuts va aconseguir l’empat, gràcies a l’encert d’Arantxa González (1-1). El matx va entrar en una fase de màxima igualtat i tensió, que no es va resoldre fins a l’últim minut de la primera meitat. El Bigues i Riells va tornar a avançar-se i de nou va ser Ghirardello l’autora del gol (2-1). L’Alpicat no va tenir temps per respondre al cop del segon gol i se’n va anar al descans amb un de desavantatge, tot i que amb les opcions intactes de cara a la segona meitat.

La igualtat va ser la tònica dels primers minuts del segon acte, amb nombroses ocasions pels dos equips. El temps corria a favor del Bigues i Riells, però l’Alpicat va saber aprofitar una de les seues oportunitats per empatar el partit. Laura Pastor es va encarregar d’establir el 2-2 i deixar l’eliminatòria oberta. Va tornar el domini de les locals, amb puntuals ocasions per a l’Alpicat. El Bigues i Riells va disposar d’una gran ocasió per avançar-se, després de la blava que va veure Laura Pastor. Tanmateix, Gal·la Solé no va poder transformar el tret a catorze minuts del final. Però la sort va tornar a estar del costat de les barcelonines, que van marcar el 3-2 poc després. Les lleidatanes es van llançar de nou a buscar l’empat, però aquest no va arribar i es veuran obligades a remuntar per poder estar la pròxima temporada a la màxima categoria. Dissabte (20.00) s’enfrontaran al mateix rival a l’Antoni Roure d’Alpicat a la recerca de l’empat de la sèrie. Tanmateix, en el cas de victòria visitant, el Bigues i Riells aconseguirà l’ascens. En el cas de ser necessari, el matx de desempat es disputarà el diumenge 16 a la pista barcelonina.

“El partit ha estat digne d’una final i es decideix per detalls”

El tècnic de l’Alpicat, Mats Zilken, va manifestar un cop acabat el matx que “ha estat un partit digne d’una final, que s’ha decidit per petits detalls. Crec que hem tingut prou ocasions per arribar a la pròrroga. Però no hem aconseguit obtenir el premi”. “Em quedo amb la defensa, és el millor enfrontament que hem fet contra el Bigues. Però el partit ja ha acabat i hem de pensar en l’encontre de dissabte que ve, que per a nosaltres és determinant i hem d’emportar-nos-el per forçar el tercer matx l’endemà”, va afegir l’entrenador lleidatà.