El Lleida Esportiu mou fitxa i anuncia les primeres baixes de cara a la nova temporada

El Lleida Esportiu no perd pistonada i comença a moure fitxa de cara a la propera temporada. La setmana passada, i en només 24 hores, a SEGRE vam explicar la marxa d’Ángel Viadero i el fitxatge del nou entrenador, Marc García.

Aquest cap de setmana SEGRE avançava l’interès d’un equip de la Primera divisió de l’Aràbia Saudita, l’Al-Qadsiah, que entrena l’exmadridista Míchel González, per Quadri Liameed. Això si, per emportar-se el futbolista més destacat del Lleida Esportiu durant les darreres dues temporades hauran de pagar la clàusula de rescissió íntegra, tal i com va anunciar Luis Pereira.

L’Al-Qadsiah és propietat d’Aramco, la major petrolífera del món (10% de la producció mundial) i controlada pel govern saudita, i compta amb fins a setze espanyols al seu vestidor i en l’organigrama.

Quadri seria una baixa més d’una llista que ha començat aquest dilluns amb noms si més no sorprenents. El que més és el de Roger Figueras, capità i defensa central de l’equip, titular indiscutible en la major part de la temporada excepte en el tram final, quan va perdre la plaça a favor de Joan Campins. Figueras, de 27 anys, va arribar al club blau l’any 2021 i aquesta temporada ha jugat 27 partits i ha donat una assistència de gol.

El segon nom és el de Jon Bakero, davanter que va arribar al club a mitjans d’aquesta temporada, per reforçar l’atac i el gol de l’equip. En mitja temporada Bakero ha sumat tres gols i dues assistències, i ha compaginat diverses titularitats i suplències, sent un dels canvis habituals a la segona part.

El centrecampista Mateo Enríquez és la tercera baixa que el club ha anunciat aquest dilluns. En el cas d’Enríquez, va perdre protagonisme a la segona part de la temporada, però va jugar 31 partits, sent titular en 23.

Un altre centrecampista que marxa és Javi Robles, que no ha comptat amb gaires minuts aquesta temporada, gairebé sempre apareixent des de la banqueta.

I l’última baixa és la del lleidatà Pol Muñoz, que tampoc ha tingut oportunitats. Ha jugat en tres partits i només 46 minuts en total.