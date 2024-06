La rua de celebració de l'ascens del Força Lleida a l'ACB, aquest dimarts a la tarda

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de les celebracions del Força Lleida al pavelló Madrid Arena per l'ascens a l'ACB i de la festa al vestidor, amb dutxa inclosa de diversos jugadors a l'entrenador, Gerard Encuentra, mentre aquest feia la conferència de premsa, la plantilla lleidatana es va desplaçar aquest diumenge als voltants del recinte per agrair el suport als seguidors. L’equip té previst tornar aquest dilluns a Lleida i, a falta de confirmació, està previst que la rua de celebració de l’ascens sigui aquest dimarts a la tarda.

La ciutat de Lleida va viure ahir diumenge la cita història en dos fronts, un al Madrid Arena, escenari de la final i on al voltant de 1.500 lleidatans es van desplaçar per viure-ho in situ, uns 500 ahir mateix, una vegada que l’equip de Gerard Encuentra va aconseguir deixar a la cuneta el San Pablo Burgos a les semifinals. I també el van seguir a bombo i platerets a la pantalla gegant que el club i la Paeria van instal· lar a la marquesina del pàrquing del Barris Nord, on unes 2.000 persones es van congregar per veure el duel.