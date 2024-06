Berta Segura, a la final de l’Europeu en la prova de relleus 4x400

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’atleta lleidatana Berta Segura ha tingut avui una destacadíssima actuació en el relleu femení 4x400 que ha aconseguit la classificació per a la final dels Europeus que s’estan disputant a Roma batent a més el rècord d’Espanya, que datava de 1991. Ho han fet de forma brillant, rebaixant-lo en més de dos segons, fins deixar-lo en 3:25.25.

Berta Segura ha protagonitzat la segona millor posta, en cobrir-la amb un temps de 50.76 després de prendre el relleu a Carmen Avilés. Els relleus posteriors d’Eva Santidrián i Blanca Hervás, que ha firmat el millor temps amb 50.65, han donat a Espanya el quart lloc que li ha permès passar a la final per temps, encara que amb un millor crono que la guanyadora de la primera semifinal, que havia estat Polònia. La final tindrà lloc demà a les 21.05 hores.

Per la seua part, el relleu masculí 4x400 també ha aconseguit classificar-se per a la final. En aquesta ocasió, el lleidatà Bernat Erta, un habitual a l’equip, no ha format part del mateix.