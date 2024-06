Gerard Encuentra, preparat per afrontar el repte d'ACB sense perdre "ni la identitat ni la idea de joc"

Tot just 24 hores després que Lleida tornés a tocar el cel i recuperés el seu estatus de plaça ACB al cap de 19 anys, la plantilla de l’ICG Força Lleida vivia encara en un núvol d’emocions i també de ressaca, ja que les celebracions es van allargar fins a altes hores de la matinada. “Encara ho estem processant. Crec que encara no som conscients de la fita que hem aconseguit.

La sensació de felicitat que tenim ara no ens la treu ningú”, reconeixia ahir Gerard Encuentra minuts abans d’emprendre el viatge de tornada a Lleida, on uns 600 aficionats els van rebre a la seua arribada a la tarda davant el Barris Nord.

El tècnic lleidatà tenia 11 anys –jugava a l’equip mini del desaparegut Lleida Bàsquet– quan aquell equip liderat per Edu Torres des de la banqueta aconseguia l’ascens a la Lliga ACB el 2001, una fita que va viure al costat del seu pare a través de la pantalla gegant que es va instal·lar a l’Onze de Setembre, el fortí d’aleshores.

“Recordo perfectament aquell moment, del que vam viure, va ser increïble, i ara 23 anys després ho hem pogut viure una altra vegada i en persona”, explica Encuentra, que afegeix: “No tinc paraules per descriure el que sentim. Ara estem en un núvol, perquè és un honor portar l’equip de la teua ciutat a la Lliga ACB i espero gaudir-ho i que ho puguem disfrutar tots durant molts anys.”

L'ACB, un somni

Al principi de temporada va assegurar que el seu somni era ser a la Lliga ACB amb l’equip de la seua ciutat, una cosa que ja ha complert. “Ara ens hem de marcar nous reptes”, assegura, per afegir: “Ho he dit moltes vegades, si algú ens hagués dit al principi de temporada que ara estaríem celebrant un ascens, l’hauríem titllat de boig. Té molt mèrit el que han fet aquests nois i ara ens toca continuar creixent com a club, pas a pas.”

Serà el seu debut a la millor Lliga d’Europa, una cosa per a la qual se sent a punt malgrat la seua joventut, 34 anys. “La clau és no perdre l’essència. És una categoria nova per a mi, però l’afronto amb la sensació que estic preparat per al repte”, assenyala.

El que sí que té molt clar és que no pensa canviar la seua filosofia, la que l’ha portat on és ara i que ha fet vibrar tota una afició. “La filosofia de joc ha de ser la mateixa, després ens haurem d’adaptar a les característiques que tinguem de cada jugador, però la filosofia de defensar i córrer és una cosa a què no podem renunciar, és una cosa que espero que no perdem, perquè és la nostra senya d’identitat”, va asseverar.

Encuentra va ser un dels més aclamats pels prop de 600 seguidors, molts dels quals nens, que van rebre ahir l’equip a la seua arribada al Barris Nord amb càntics de “Campions, campions” i “Som d’ACB”, i demanant fotos i autògrafs als herois que han tornat Lleida a l’elit.