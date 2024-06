El Mollerussa busca com pagar el deute i la plantilla es queixarà avui

La nova junta del Club Futbol Joventut Mollerussa que presideix Josep Gené, després de rellevar recentment al càrrec Jaume Vallverdú, està fent una auditoria i el president buscant recursos a l’Àfrica on compta amb contactes en diversos països per afrontar el deute existent amb la plantilla, la qual va anunciar ahir a través de les xarxes socials que avui donarà una roda de premsa per expressar el seu malestar, mentre poques hores després el club emetia un comunicat en el qual a més de demanar paciència, assegura que “la mala situació econòmica que passa el club ve del mes de setembre i no d’aquests tres últims mesos quan la plantilla es va manifestar a través del sr. Jordi Cortés [entrenador] que no cobrava”.

La nova junta afirma que ha existit “una mala estructuració econòmica del club en què els costos han estat sempre superiors als ingressos” i assegura que “la Copa del Rei va fer que s’ocultés aquest problema les dos últimes temporades”.Afegeix el comunicat que “la minvada situació econòmica ve agreujada” per haver confeccionat el pressupost del passat curs 2023-24 “amb els diners d’unes subvencions institucionals que fins i tot encara no s’han demanat”. El Mollerussa també diu que demà dimecres ha citat la plantilla per explicar-los la situació, que s’està elaborant un pla de viabilitat i que en les pròximes hores es presentarà un nou director esportiu i es decidirà l’entrenador.